بين الوقائع والأرقام هل حصدت القوات اللبنانية أصواتًا إضافية في إنتخابات 2018 ؟ وهل فعلاً إنتصرت؟

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بقلم الكسندر نعمه - كثيرة هي الأسئلة التي تُطرح اليوم، حول طبيعة المعركة والأرقام، ولكن قبل الإيجابة على السؤال عنوان المقال، لا بدَّ لنا بدايةً من التأكيد على الثوابت التالية:

١- القانون الحالي النسبي، وبالرغم من بعض الثغرات التي رُصدت قبل وخلال وبعد العملية الانتخابية، فإنّه أعطى كل الأحزاب اللبنانية والتيارات السياسية حجمًا حقيقيًّا لواقع عملهم وانتشارهم وقدرتهم على الاستقطاب والالتزام. وحرر أكثر المقاعد المسيحية لصالح المسيحيين أنفسهم.

٢- ليس هناك من خاسرٍ بالمطلق، الا لمن دخل الانتخابات النيابية وفِي نيته الشرذمة وتشتيت المواطنين عن جوهر المعركة والهدف. كما وإنَّ بعض المرشحين الخاسرين دخلوا المعركة لا بحجة برنامج سياسي اصلاحي للبلد بقدر ما كان الهدف الدخول في بزار استثماري.

٣- النسب المتدنية لكل الدوائر الانتخابية والنسبة الإجمالية للمقترعين، لا بدَّ أن تأخذ حيّز كبير من النقاش السياسي في المرحلة المقبلة، فعندما تجد الطبقة السياسية، من معارضة وموالاة، نفسها غير قادرة على إقناع المواطنين بالتوجّه الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، فإن دل على شيء، فهو فقدان القناعة عند المواطن الناخب، بقدرة الطبقة السياسية على التحسين والتطوير وخلق فرص عمل. وهذا الموضوع يجب أن يُوضع على مجهر الطبقة السياسة للبحث في الوقائع المتوفرة وتحاول أن تقدم كل ما يلزم من مشاريع لكي تستعيد ثقة المواطن وإلا في العام 2022 ستكون الانتخابات النيابية تاريخًا جديدًا للمقاطعة الكاملة.

٤- الكمية الضخمة من الأموال التي صُرفت في المعركة، تقدم للمواطن نموذج متكامل من الفساد ومفهومًا حديثًا مقنّعًا من شراء الضمائر والعقول والفكر. وتُلغي من ذهن المواطن مبدأ المسآلة والمحاسبة.

أما بالعودة الى هدف المقال؛ وتحديدًا إلى السؤال عنوان المقال، هل حصدت القوات اللبنانية أصواتًا إضافية عن انتخابات 2018؛

النائب المنتخب زياد حواط حصد وبحسب نتائج وزارة الداخلية 14424 صوتًا من قضاء جبيل والنائب المنتخب شوقي الدكاش حصد ضمن قضاء كسروان وأيضًا بحسب نتائج وزارة الداخلية 10032 صوتًا.

الرقم الاجمالي للنائب حواط هو مزيج بين أصوات ما يمثله حواط في قضاء جبيل وهو كان رئيس بلدية جبيل وعلى دورتين، وهو بنظر البعض من أبناء جبيل، الوجه الشاب الذي أعاد إحياء تراث المدينة، وصاحب الخدمات الكثيرة والمتراكمة، مُضاف إليهم أصوات ما يمثله حزب القوات اللبنانية في القضاء عينه، وبعد قراءة متأنية للأرقام في القضاء وأصوات حواط في مجمل الدائرة يتبين لنا أنَّ القدرة الثابتة التجيرية للقوات اللبنانية في القضاء لا تزيد عن 6000 صوتًا في أفضل أحوالها.

أما عن النائب الدكاش في قضاء كسروان، صاحب 10032 صوتًا، فبعد قراءة دقيقة للأرقام في مجمل القرى والبلدات، يتبين لنا أنَّ مكنة القوات اللبنانية وبشكل محترف إستطاعت قضم أصوات حزب الكتائب اللبنانية لصالح مرشحها الدكاش، فمما لا شك فيه أن حزب الكتائب اللبنانية في قضاء كسروان قدرته التجيرية بالتأكيد تفوق 2239 صوتًا، فعدد ملتزمي حزب الكتائب من المقترعين يفوق ما حصل عليه مرشح الكتائب في قضاء كسروان شاكر سلامة. وهنا السؤال أين ذهبت الأصوات؟ مما لا شك فيه، أنَّ ما يزيد عن 2500 صوتًا إنتقلوا عن قصد أو غير قصد من سلامة الى دكاش. وهنا على قيادة حزب الكتائب أن تعيد قراءة النتائج والارقام جيدًا إذا كانت تريد لحزبها أن يستمر، فلتبحث عن الخلل الذي أوصل مناصريهم للخروج من الكتائب والدخول الى حضن القوات.

بالإضافة لمعادلة الكتائب – القوات والتي رفعت من حاصل لائحة القوات اللبنانية، هناك القوة التجيرية للنائب السابق منصور غانم البون، وبقراءة متأنية دقيقة للأرقام، وبأكثر الأقلام قوة للبون، نلاحظ أنَّ القوة التي بقيت ثابتة حتى في إنتخابات عام 2005 مع تسونامي ميشال عون، جاءت معكوسة في العام 2018 بين البون والدكاش. فبذلك إستطاعت القوات اللبنانية زيادة حاصلها بما لا يقل عن 2000 صوت من البون، والتي كانت كفيلة برفع حاصل اللائحة إلى مقعدين وحجز مقعد ثابت للمرشح شوقي الدكاش.

وبذلك تصبح القوة التجيرية للقوات اللبنانية في قضاء كسروان وفي أفضل حالاتها 5500 صوتًا. وفي دائرة كسروان وجبيل 11500صوتًا.

من خلال هذه الارقام، هل يمكن إعتبار القوات اللبنانية رابحة في الدائرة ؟

بالتأكيد لقد نجحت القوات أولاً، ضم الشاب زياد حواط على لائحتها، وأن تستفيد من أخطاء حزب الكتائب اللبنانية وعدم تواصله مع قاعدته أولاً، ومن تراخي ماكنة النائب السابق البون بحجة أننا قدّمنا طيلة 13 عامًا الكثير من الخدمات وإن أبناء كسروان الفتوح أوفياء للبون، لتستقطب ثلاثة قواعد وترفع حاصل لائحتها الى مقعدين.

نحن بالتأكيد أمام مرحلة جديدة من التوازنات، كل الاحزاب المسيحية مُتمثلة ولديها قدرتها، وأمامها 4 سنوات لتُثبت جديّتها على الإنجاز، فتُكافئ إذا أنتجت وتُحاسب إذا فشلت.