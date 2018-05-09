طقس مجنون في لبنان.. إليكم تفاصيله!

A + A -

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان الفوضى بين شمال افريقيا والشرق الأوسط والمملكة السعودية تتجدّد بسبب انخفاض قيم ضغط منخفض البحر الأحمر في المنطقة الى 1003 hpa وتقدّم اطراف المرتفع الآزوري نحو ايطاليا والجزائر بقيم مرتفعة تصل الى 1020hpa، ما يساهم في ازدياد سرعة الرياح المتدفقة من جنوب اوروبا وغرب المتوسط نحو ليبيا ومصر للتخطى 90 كلم في الساعة، وسوف تشكل عواصف رملية من الدرجة الثانية في ليبيا ومصر وسيناء وغرب السعودية سيصل تأثيرها، بين الخميس ظهراً ويوم الجمعة، الى لبنان وسوريا بنسبة 85%، والى فلسطين والأردن بنسبة 95%.

يتحوّل اتجاه الرياح صباح الخميس الى جنوبية شرقية وشرقية نحو المنطقة، سوف ترفع درجات الحرارة بمعدل 5 درجات مئوية فتنخفض الرطوبة ويتحول الطقس بسرعة الى شبه حار .

طقس يوم الخميس، مشمس قليل الغيوم، تنحسر الأمطار عن لبنان مساء الأربعاء وتبدأ الحرارة بالارتفاع السريع والمفاجئ.

الحرارة على الساحل: 28/21

الجبال 1200 متر: 22/14

الي

البقاع: 25/15

الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية سرعتها 20 الى 35 كلم في الساعة،

الرطوبة: 30 الى 45%

الضغط الجوّي 1005hpa

تنشط الرياح الغربية الباردة بعد ظهر الجمعة، وتتعمق فوق لبنان وسوريا فتتصادم مع الرياح الحارة ما يساهم بتشكل منخفض جوّي غزير الأمطار والرعود ينشط يومي السبت والأحد وتتراجع درجات الحرارة بمعدل 5 درجات.