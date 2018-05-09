هذا هو دوام العمل في شهر رمضان

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أصدرت رئاسة مجلس الوزراء الدوام الجديد لشهر رمضان وذلك للموظفين والعاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وهي على الشكل الآتي:

أيام: الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتّى الساعة الثانية ظهراً.

ويوم الجمعة من التاسعة صباحاً ولغاية الساعة 12 ظهراً للموظّفين والمستخدمين والأجراء الذين يطبّق عليهم الدوام العادي.

ويخفّض دوام الموظفين والمستخدمين والأجراء الذين يخضعون لدوام خاص بمقدار عدد الساعات ذاتها المخفّضة للعاملين وفقاً للدوام العادي وللجهات صاحبة الصلاحية تقرير كيفية تطبيق هذا التخفيض شرط التوفيق بين مقتضيات الصوم ومتطلبات العمل.