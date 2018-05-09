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حساب البيدر غير حسابات الهِبل

9
MAY
2018
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عبدو طراف

 

منذ لحظة صدور النتائج الرسمية للأنتخابات النيابية تحاول ألسنة السوء وما أكثرها وثعالب الأعلام واصحاب الأقلام الصفراء التعمية على النتائج ومحاولة تسخيف انتصار التيار الوطني الحر بالمقابل تضخيم نجاح الاحزاب الأخرى وذلك عبر الايحاء ان القوات مثلا خاضت الانتخابات وحدها متناسين انها خاضت المعركة متحالفت مع كل اركان ١٤ آذار ولكن حسب الدوائر فحالفت الاشتراكي والمستقبل في اماكن والمستقبل والمستقلين في اماكن أخرى والكتائب والاقطاع في باقي الدوائر ، اما بالنسبة للتحالف الشيعي فلا مفاجأت تذكر فهو اكمل سطوته على المقاعد الشيعية عبر استعادته لثلاث مقاعد شيعية كانت خارج اِطاره النيابي والطائفي كما ثابر على وضع يده على مقاعد المسيحيين في الزهراني وصور وبعلبك وعلى قسم من مقاعد السنة في البقاع وبيروت ليستقر رقمه على ٢٩ نائب اي بتقدم ٢ ... اما المردة التي خسرت نائبا وكادت وعلى فارق ٣٠٠ صوت ان تخسر مقعدها الثاني فأعتبرها الاعلام بطلة. وتغاضى الاعلام عن خسارة حرب وفرعون وسكاف وغيرهم من اهل الاقطاع...


ركزت الاقلام الصفراء المسيرة من احزاب الممانعة واحزاب المخانعة على فكرة واحدة لولا تحالفات التيار لما كان له هذه الكتلة النيابية وأعابوا عليه هذا الامر وكأن المطلوب هو الاستفراد بالتيار لمنعه من تكبير كتلته والقول بعدها ان التيار تراجع ورسب ومتجاهلين ان التيار حصد اصلا ٢١ مقعدا لتياريين اصيلين وبنى معها شبكة من التحالفات مع العديد من الشخصيات التي سيتشارك معها رؤيته وتوجهه المستقبلي وسيظهر ذلك تباعا داخل وخارج المجلس النيابي


في الخلاصة الطائفة الشيعية اكملت الانغلاق على نفسها وهو ما ستندم عليه لاحقا اما الطائفة السنية فقد بات لديها اكثر من أفق نحو التغيير .. بالنسبة لكتلة الاشتراكي فهي بدأت بالعودة الى حجمها الطبيعي ولو قدر للوزير وهاب الذي تعرض لخديعة ان يدخل المجلس لكان سقوط اسطورة الاشتراكي الحتمي ليكون اسرع ولكن هذا لن يكون بعيدا في الدورة المقبلة.


يبقى ان القانون الحالي قد سمح للاحزاب المسيحية القائدة (التيار والقوات) بفارق الاحجام طبعا سمح لهم بأستعادة قسم كبير من المقاعد المسلوبة ولو قدر للناخب المسيحي ان ينزل الى الصناديق بكثافة لكانت الاحزاب المسيحية استعادت مقاعد اكثر ولكن هذا لن يكون مستحيلا اذا عرفت هذه الاحزاب ان تكون على قدر تطلعات اللبنانيين ....


ان نجاح التيار الوطني الحر وحلفائه في السنين الاربع المقبلة في سماع وتلبية حقوق الناس وفي تنفيذ ما تبقى من وعود من كهرباء وماء وخطة اقتصادية كما في تنفيذ وادخال الميغاسينتر سيكون له الأثر الكبير في نتائج ال ٢٠٢٢ والى ذلك الحين هيا الى العمل أيها التيار

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