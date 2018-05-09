عناوين الصحف ليوم الأربعاء 9 أيار 2018

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الأخبار: التيار لم يخسر: أكبر كتلة حزبية





المستقبل: حدّد لـ«الحلفاء» شروط الحل النهائي للمشكلة الإيرانية وأوروبا تتمسك باتفاق فيينا

ترامب لطهران: «كش» نووي







الديار: ترامب يواصل سياسته الصهيونية ويسحب توقيع اميركا من الاتفاق النووي مع ايران

اوروبا تتحفظ.. اسرائيل والسعودية ترحبان.. ولبنان لا يستنكر



البناء: ترامب ينسحب من التفاهم النووي... ويبرمج عودة العقوبات لنهاية العام أمام الأوروبيين

أوروبا تتمسّك بالاتفاق مع إيران... وروحاني ينتظر توضيحاتها حول العقوبات الأميركية

استنفار «إسرائيلي» وغارة على الكسوة وسورية تُسقط صاروخين... ولبنان قلق أمنياً من تطوّر الإشكالات







اللواء: إجتماع موسّع للوائح بيروت تنديداً بالتزوير وتحضيراً للطعون

عون لإستكمال الطائف.. ومشاورات الحكومة تبدأ.. وقتيل إشتراكي في الشويفات

النهار: ترامب انسحب من "النووي" الإيراني والمنطقة إلى المجهول





الجمهورية: الإنسحاب من "النووي": كل الخيارات مفتوحة

?l'orient le jour: Retrait US : l’accord sur le nucléaire iranien est-il mort et enterré



the daily star: Trump shreds Iran nuclear deal