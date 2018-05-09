أسرار الصحف ليوم الأربعاء 9 أيار 2018

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت أوساط سياسية أن تبرز عقبات جدية أمام تشكيل الحكومة الجديدة قد تؤخر ولادتها أشهراً عدة، ومنها مسألة توزيع الحقائب الأساسية التي سيطالب بها معظم الأفرقاء نظراً لتقديمهم برامج انتخابية لناخبيهم يرتكز تنفيذها على تسلّم تلك الحقائب، ومنها الاقتصاد والأشغال العامة والمالية والطاقة والمياه والصحة وغيرها من وزارات تتعلّق بالشؤون المالية والحياتية.



كواليس

قالت مصادر أوروبية دبلوماسية إنّ حكومات فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستدرس الصيغة التي تتيح لها تأمين التعامل المصرفي مع إيران في التعاون التجاري والاستثماري من دون تعريض المصارف والشركات الأوروبية للعقوبات الأميركية. وأضافت أنّ القرار الأوروبي الموحّد هو حماية التفاهم النووي مع إيران ومنع وصول مرحلة عنوانها التصعيد، وذلك عبر تقديم الضمانات لإيران بأنّ القرار الأميركي لن ينعكس على التعاون التجاري والدبلوماسي والاقتصادي بين أوروبا وإيران...



اللواء: أسرار

لغز

ترتبط رئاسة الحكومة المقبلة بالتزامات ذات صلة بملف عودة النازحين السوريين، باعتباره أولوية لبنانية وإقليمية!

غمز

أمضى موظفـون كبار أياماً وليالٍ في إدارة الماكينات الإنتخابية لمرشحين من طوائفهم، وبأمر عمليات من مسؤوليهم؟!

همس

يتردّد على نحو قوي أن رئيس «كتلة لبنان القوي» ربط نزاعاً مع مرجع كبير حول حصة وازنة في مكتب المجلس النيابي الجديد..

النهار: أسرار الآلهة

7 أيار جديد

رأى متابعون أن ما حصل الاثنين في شوارع بيروتية استعاد واقعة 7 أيار ومن الفريق ذاته في عملية تهويل مدبرة وإن تبعها استنكار....

إزالة الصور

لا تزال عملية إزالة الصور واللافتات في الشوارع تقتصر على عدد قليل من المناطق في انتظار صدور قرار لوزير الداخلية يلزم البلديات بذلك.

طعن قياسي

توقّعت أوساط سياسية تسجيل رقم قياسي في طلبات الطعن بنتائج الانتخابات....

الجمهورية: أسرار

إرتباطات

يُردِّد أحد النواب المُنتخبين في مجالسه الخاصة بأن حضوره إجتماعات التكتل النيابي الذي انضمّ إليه مرتبط بجدول أعماله لأنه يتغيّب أحياناً كثيرة بسبب إرتباطاته.



قول

يقول مسؤول بارز في حزب مؤثر إنه في حال تشكّلت الحكومة سريعاً فإن بقاءها مُرجّح إلى آخر العهد.

قوانين

لاحظت أوساط سياسية أن بعض النواب الخارجين من المجلس النيابي ينوون تقديم مشاريع قوانين في مهلة عشرة أيام قبل انتخاب رئيس مجلس وتسلُّم المجلس الجديد.



ملف

قال أحد النواب عن فريق خسر بعض مقاعده: « ضلّو لآخر جمعة يحاولو يمرّقو ملف مرفوض شو بدّك الناس يعملو غير هيك».