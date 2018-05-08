A + A -

* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



في انتظار الرسالة التي يوجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اللبنانيين في تمام الثامنة، والتي يتحدث فيها عن الانتخابات النيابية بعد إعلان النتائج الرسمية، متناولا الاستحقاقات المرتقبة بعد بدء ولاية المجلس النيابي الجديد في 21 أيار الجاري، الثابت الوحيد حتى الآن أن صفحة جديدة قد فتحت في الحياة الوطنية، وأن مرتكزاتها ثلاثة:



أولا، انتقال موقع الصدارة من حيث حجم الكتلة النيابية، من تيار المستقبل إلى التيار الوطني الحر وحلفائه، تحت مسمى "تكتل لبنان القوي"، الذي عقد اجتماعه الأول اليوم برئاسة الوزير جبران باسيل، على أن يحتفل أعضاؤه ومؤيدوهم بالنصر على طريق القصر الجمهوري السبت المقبل.



ثانيا، تصحيح غير مسبوق للتمثيل النيابي، بدليل التقدم الذي حققته القوات اللبنانية في حجم كتلتها النيابية، والتراجع الفاضح الذي سجل لآخرين، وهو أمر طبيعي ومتوقع في ظل القانون النسبي الذي أقره العهد.



ثالثا، احتفاظ حزب الله وحركة أمل بموقعهما السابق، وصمود تيار المستقبل في مواجهة الأمواج السياسية العاتية، بمصدريها الداخلي والخارجي...



هذا من حيث الأحجام. أما في السياسة، فيبقى التعويل على اليد الممدودة التي تحدث عنها الجميع، علها تترجم في الأيام الآتية سرعة في تشكيل الحكومة، وقرارا واضحا بوقف العرقلة.





==========================





* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





حدثان مهمان مساء اليوم:



الأول لبناني يفتح آفاقا جديدة على مسار الاستحقاقات المقبلة وتعزيز بناء الدولة ويتمثل برسالة يوجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة مساء" الى اللبنانيين يتحدث فيها عن نتائج الانتخابات النيابية بعدما اعلنت رسميا" كما يتناول الاستحقاقات مع بدء ولاية المجلس النيابي الجديد في 21 أيار الحالي.



والثاني عالمي -إقليمي قد يسد آفاقا كما يمكن أن يفتح أخرى ويتمثل بما توصل إليه دونالد ترامب وما سيقوله في التاسعة مساء اليوم في شأن الموقف الأميركي حيال الاتفاق النووي الايراني-العالمي في وقت بدت إيران واضحة بأنها سترد بالأسلوب المناسب في حال خرجت الولايات المتحدة بصورة كاملة من الاتفاق النووي، بحسب ما قال الوزير جواد ظريف الذي لفت الى ان إيران ستختار بنفسها السلوك الذي سترد به.



في الغضون شهادة سلوك جيد حاز عليها لبنان اليوم في مسار إجرائه وخوضه الانتخابات النيابية وتمثلت بالتنويه الكبير من بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ومن رئيس بعثة البرلمان الأوروبي ومن السفارة الاميركية.





==========================







* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



ارتدادات النتائج النيابية تسمع تارة في الشارع وطورا في الاشتباكات السياسية والخلاف على التقييم وقد عبرت هذه النتائج من طرقات بيروتية بالأمس حيث كادت تتجاوز الإشارات الحمر غير أن العاملين على صيانة الهوية أمكنهم احتواء التوتر. ولما كان التوتر السياسي قد بلغ أشده بين مسؤولين لدى الطائفة الدرزية فقد تحول النزاع الخطابي إلى اشتباك ناري شهدته منطقة الشويفات مساء اليوم والمتنازعون على خلفيات انتخابية هم السادة أكرم شهيب وئام وهاب وطلال أرسلان أما مستوى الخطاب فقد تدرج من الشتيمة الى الاتهام بالسرقة "وقرط" المال العام وهذه تهمة سددها وئام وهاب لطلال أرسلان من بوابة وزارة المهجرين وفي حواصل الاشتباكين الناري والسياسي تأزمت الاوضاع على أرض الشويفات ودخلت فيها قذائف الار بي جي ما ادى الى سقوط علاء ابو فرج قتيلا ما دفع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى توجيه المناشدة عبر التويتر وهو توجه الى الرفاق والأنصار وإلى الحزب الديمقراطي قائلا: الانتخابات مرت ولنفتح صفحة جديدة ولتكن الدولة هي الحكم وتحزم الأمر في الشويفات. معيب هذا الاقتتال العبثي في العائلة الواحدة وكان شريط مسرب للنائب أكرم شهيب قد ساهم في تأجيج الاحتقان وفيه رد شهيب على أرسلان الذي سبق وتحدث عن نواب الصدفة فقال شهيب "الصدفة انو هوي موجود بالنيابة ويكتر خيرو يلي خلالو محل. بالأمس بيروت اليوم الشويفات فماذا بعد في نتائج الانتخابات؟ الأمن في يد الجيش الذي تمكن من تطويق حوادث العاصمة ومن التدخل في الشويفات لكن "لا نار من دون تصريحات" حيث يشعل السياسيون الحطب في الشارع وإذا كان هناك من إخماد للفتنة وتجنب سقوط ضحيايا فلنبدأ أولا من إقفال أفواه الزعماء والسياسين قبل إقفال الشوارع.





=========================







* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



وفي اليوم الثالث على الإنتخابات تسير النتائج في خطين متوازيين: الخط الأول هو إنجاز النتائج رسميا، والخط الثاني هو إعلان الأحجام، وإذا كان إعلان النتائج مسألة تقنية بحت، فإن إعلان الأحجام مرتبط بما بعده أي بموازين القوى التي تؤسس لتشكيل الحكومة ...



صحيح أن هذا الإستحقاق لن يبدأ قبل أسبوعين، مع انتهاء ولاية هذا المجلس وتقديم الحكومة لاستقالتها، لكن الكلام الذي بدأ يتردد منذ أمس هو بمثابة "ربط نزاع" حول الحقائب السيادية ولا سيما منها حقيبة المال الذي أعلن الرئيس بري أمس في حديثه إلى "ال بي سي آي" أنها للطائفة الشيعية، ورد عليه رئيس الحكومة أن الاعراف ترتبط بالرئاسات لا بأي وزارة...



ربط النزاع هذا سيجعل تشكيل الحكومة الجديدة مسألة ليست سهلة إلا إذا كان القرار تشكيل حكومة بسرعة لمواكبة الإستحقاقات ولا سيما منها مقررات مؤتمر "سيدر"...



في موازاة القراءات للأحجام والنتائج فإن إشكالات ما بعد الإنتخابات جاءت أكبر من إشكالات الإنتخابات: أمس ما يشبه "اجتياح الموتوسيكلات" لبعض شوارع بيروت ما أدى إلى احتقان استدعى تدخل الجيش وقوى الأمن، واليوم إشكال في الشويفات بين الإشتراكيين والإرسلانيين أدى إلى مقتل عنصر من الإشتراكيين.





=========================







* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



بكل اسف في لبنان التاريخ يعيد نفسه، ففي السابع من ايار 2018 عادت عقارب الوطن 10 اعوام الى الوراء واستعيد مشهد السابع من ايار 2008 وان بصورة مخففة، فقبل 10 سنوات تماما غزى حزب الله بيروت بالقوة والسلاح وليل امس تجددت الغزو لكن بالدراجات النارية والاعلام والتهديدات التي اطلقت الشتائم التي وجهت في اكثر من منطقة واكثر من شارع، انها استباحة كاملة لمناطق معينة من بيروت وتحد سافر ومباشر لمشاعر ابناء طوائف اخرى، فهل بهذا المنطق يريد حزب الله ان يبدأ مرحلة سياسية جديدة هي مرحلة ما بعد الانتخابات؟ واذا كان حزب الله لا يؤمن الا بالسلاح واستعراضات القوة فلماذا خاض الانتخابات الديمقراطية وانتظم في المؤسسات الدستورية؟ ان الجمع بين منطق الدولة والمؤسسات ومنطق المجموعات العسكرية الفوضوية لا يجوز، فهل لدى الحزب جرأة اتخاذ القرار ويعرف في اي موضع وموقع يريد ان يكون؟



ان ما حصل لا يمكن ان يكون عفويا وهو مبرمج ومعد سلفا فالجميع يعرف ان لا قدرة لاي مجموعة ان تأتي من الضاحية بهذا الشكل الاستعراضي من دون موافقة مسبقة من الحزب، والسؤال ما الرسالة السياسية التي اراد الحزب وحلفاؤه توجيهها عبر الغزوة السلمية لبيروت؟ الارجح ان للامر علاقة بتشكيل الحكومة وبوزارة المال، فالحريري قال بعد ظهر امس ان الطائف لم يكرس حقائب وزارية في اشارة الى وزارة المال، وبالتالي فإن العراضة المنظمة شكلت رسالة مرمزة ومشفرة الى الرئيس الحريري فحواها نحن هنا ولا يمكن تشكيل حكومة الا اذا كان وزير المال شيعيا، يتلاقى الموقف الاستعراضي المحلي مع موقف دبلوماسي ايراني عبر عنه علي اكبر ولايتي فأشاد بانتصار حزب الله وحلفائه في الانتخابات، لكن فات مستشار المرشد الاعلى ان يلاحظ ان اطراف اخرى انتصرت ايضا في الانتخابات كحزب الله وأكثر، علما ان لبنان في كل الاحوال لا يقوم الا على مبدأ التسوية وليس على مبدأ المنتصر والمنهزم.





===========================







* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



اذا أردت أن تعرف نتيجة الانتخابات اللبنانية ومدلولاتها الخارجية، فاقرأ في المواقف والصحف الاسرائيلية. تل ابيب التي كانت تأمل بتقييد حزب الله بحبائل مكرها وأموال الذهب الاسود السعودي تقر: امران حسما الانتخابات لصالح حزب الله وحلفائه: الصمود العنيد للحزب بوجه اسرائيل، وقتاله لداعش وتصفية الحركات التكفيرية بحسب محللين صهاينة. وبالتالي يعترف الصهاينة من حيث لا يرغبون بالهوية الوطنية والعربية لحلف طويل عريض سينزل الى المجلس العتيد قادر على الوقوف بوجه كل من تسول له نفسه التآمر على من حمى الارض والعرض، في وقت ستدخل المجلس الجديد كتل “بريجيم” الزامي بعد سمنة زائدة لسنوات لم يعد يحتملها جمهورها الذي قرر التصويت للتنوع والوجه الاخر.



ولانه من الواجب منح الامل لاهل الوفاء كان الكلام من مصيلح: البقاع سيبقى دائما واعدا راعدا ولن يكون بقاع الحرمان، وتأكدوا أن همي الاول والثاني والثالث والاحد عشر سيكون البقاع، قال الرئيس بري على مسمع وفد بقاعي جاء للتهنئة بالفوز. أما اول المهنئين، فكان النائب المنتخب عن جبيل مصطفى الحسيني.



وعودا على بدء، هل ينجح المال السعودي والحيل الاسرائيلية بالتعويض على الاخفاق في لبنان بمكان آخر من العالم؟ الرئيس الاميركي دونالد ترامب يقرب موعد الاعلان عن قراره بشان الاتفاق النووي من الثاني عشر من الشهر الجاري الى التاسعة من هذه الليلة، وبانتظار الاعلان، الاتحاد الاوروبي يكرر دعمه للاتفاق في محادثات أجراها مسؤولون منه مع نائب وزير الخارجية الايراني في بروكسل.



فهل تحكم ترامب مجددا النزوات، ويدخل العالم في مزيد من التوترات؟ أم يحتكم الى صوت المجتمع الدولي الرافض للتخلي عن الاتفاق؟





===========================







* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



طويت صفحة الانتخابات وبدأت عملية القراءات لنتائجها ليدشن لبنان مرحلة سياسية جديدة. في محطاتها اللاحقة استكمالا للاستحقاق النيابي بانتخاب رئيس للمجلس والمطبخ التشريعي الذي سيكون على رأس اولوياته مكافحة الفساد وتطوير القانون الانتخابي لذلك تشكيل حكومة جديدة خلفا للحكومة الحالية التي ستصبح حكومة تصريف اعمال مع انتهاء ولاية المجلس الحالي في العشرين من الشهر الجاري. قراءة ما افرزته صناديق الاقتراع تظهر اتساع بعض الكتل وتقلص بعضها الاخر.



في المقابل وبعيدا عن لغة الاحجام والارقام، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤكد لوكالة الصحافة الفرنسية بلغة عربية ونفس وطني ان لا انقلاب في ضوء نتائج الانتخابات فاحزاب تتقدم واحزاب تتأخر لكن جميع الاحزاب اللبنانية بقيت على الساحة لانه في لبنان لا يمكن ابدا تجاهل احد لان هذا لبنان هو بلد التوافق ليس على مستوى الاديان فحسب وانما ايضا في السياسة. اما النتائج فتؤكد المعادلة التي تحمي البلاد عبر ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة.



الحرص على الواقع الداخلي كأولوية دفع الرئيس بري الى ان يقلب القول بالفعل فبعد البيان الذي استنكر فيه الممارسات المسيئة التي قامت بها بعض مواكب السيارة في شوارع بيروت تابع الاتصالات مع الاجهزة الامنية والقضائية لاتخاذ التدابير القانونية بحق كل فوضوي بحق لبنان وعاصمته، لردع هؤلاء واحالتهم الى القضاء المختص.



في المواقف الدولية ترحيب اميركي بانجاز الاستحقاق اللبناني مع ربط نزاع اساسه التذكير بقراري مجلس الامن 15/59 و1701 ودعوة لبنان الى النأي بالنفس بعد الصراعات الخارجية. وابعد من لبنان توجه اميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي وفق ما أبلغ دونالد ترامب نظيره الفرنسي بحسب "نيويورك تايمز" فيما حثه أعضاء من الكونغرس على عدم القيام بهذه الخطوة. كذلك فعل الاتحاد الاوروبي بعد اجتماع طارئ في بروكسل مع فرنسا وبريطانيا والمانيا داعيا كل الاطراف الى تجنب اي تصعيد لا يمكن التحكم به.





===========================







* مقدمة نشرة اخبار "المستقبل"



الخطر على هوية بيروت مستمر، والعراضة الاستفزازية بالدراجات النارية في شوارع بيروت هي الترجمة الحرفية لما تمّ التحذير منه من محاولات تغيير هوية العاصمة ومصادرة قرارها.



إنتهت الانتخابات النيابية وصدرت النتائج لكن الحرب على سعد الحريري وتيار المستقبل مستمرة. ومستمرة عقلية الثأر من بيروت باعتداءات عناصر من حزب الله وحركة امل ليل امس على عدد من احياء العاصمة.



الحرب على سعد الحريري وتيار المستقبل كانت واضحة سواء من حيث عدد اللوائح الكبير في مناطق نفوذ التيار والتقاء الاصدقاء والحلفاء والخصوم على محاولة اقصاء المستقبل من المعادلة السياسية. ورغم كل ذلك حقق فوزا كبيرا وقد دعا الرئيس الحريري محازبي “تيار المستقبل” في كل لبنان، إلى احتفال النصر، في بيت الوسط في بيروت، عند السادسة من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل.



الحرب الكبرى ضد الرئيس سعد الحريري لم تمنعه من تقديم وجوه جديدة في مختلف المناطق فأوصل ثلاث سيدات الى المجلس النيابي الجديد من أصل ستة، وشابين في سن الثلاثين، وتمكن لأول مرة من انتزاع نائب مستقبلي في إحدى أبرز مناطق نفوذ حزب الله، في محافظة بعلبك الهرمل.





==========================================================