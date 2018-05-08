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اشكال يوقع قتيل في الشويفات ... جنبلاط وارسلان يدعوان لضبط النفس

8
MAY
2018
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وقع إشكال على خلفيات انتخابية في حي الامراء بالشويفات بين شابين من مناصري حزبي التقدمي الاشتراكي و"الديموقراطي"، تطور إلى تشابك بالايدي وإطلاق نار متبادل من أسلحة رشاشة ما تم رمي قنبلة يدوية على مركز الحزب الاشتراكي،  الامر الذي خلق توترا في المنطقة، وأدى إلى سقوط ضحية يدعى علاء أبو فرج، فسارعت القوى الامنية والجيس اللبناني الى تطويق الاشكال

من جهته، غرّد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد عبر "تويتر" قائلاً: "إلى الرفاق في الشويفات والأنصار والى "الحزب الديموقراطي"، الانتخابات مرّت ولنفتح صفحة جديدة، ولتكن الدولة هي الحكم. معيب هذا الاقتتال العبثي في العائلة الواحدة"، شاجباً "كل دعوة تحريض في أي منطقة"، مؤكداً ان "الجيش يقوم بواجباته على اكمل وجه". 

 وقد صدر بيان مشترك عن جنبلاط وارسلان دعيا فيه جميع المناصرين والمحازبين للوقف الفوري لكل أنواع الاشتباك بينهما في منطقة الشويفات. 
ودعيا الأجهزة الأمنية المختصة للتدخل ووقف الإشتباك في الشويفات الذي بدأ فردياً وتطور إلى ما لا تحمد عقباه. 

وإذ أكدا في إتصال مشترك بينهما على ضرورة ممارسة أعلى درجات ضبط النفس لقطع الطريق على الطابور الخامس الذي قد يدخل على خط الإشكال ودفعه نحو مزيد من التصعيد، فإنهما يدعوان الأجهزة الأمنية المختصة للتدخل ووقف هذا الإشتباك الذي بدأ فردياً وتطور إلى ما لا تحمد عقباه. وأكدا ضرورة ممارسة أعلى درجات ضبط النفس لقطع الطريق على الطابور الخامس الذي قد يدخل على خط الإشكال ودفعه نحو مزيد من التصعيد

ويؤكد النائبان أن صفحة الإنتخابات النيابية قد طويت وأنهما يحرصان على عدم وقوع أي مشكلة في أي منطقة من مناطق الجبل حتى ولو إختلفت الرؤى السياسية في العديد من القضايا.

وقدتابع النائب وليد جنبلاط الأمور مباشرة مع النائب أكرم شهيب ومع مدير المخابرات العميد أنطوان منصور وطالب بتسليم كل المتورطين في احداث الشويفات من قبل الطرفين

اما وهاب من جهته طالب طلال إرسلان بتسليم القاتلين من منزله فوراً لأن القتل ممنوع بين الدروز وممنوع نقطة دم

وكان أرسلان قد صرّح "أدعو أهلي في الشويفات وفي كافة مناطق الجبل إلى تهدئة النفوس وتحكيم لغة العقل وأي طابور خامس يريد الايقاع فيما بيننا او احداث فتنة درزية - درزية سنقطع يده ومطلوب التروي والتعقل وترك الأمور للأجهزة الامنية المختصة والجيش"

وكان الجيش قد طلب من الوزير طلال ارسلان تسليم مطلقي النار وبدأ بمداهمة بيوتهم كما أبلغ الجيش الوزير ارسلان بأنه يعلم بوجود مطلقي النار في بيت ارسلان ونقل موقفه الحاسم بوجوب تسليمهم بأي ثمن

وعلّق شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن "المطلوب التهدئة والا نسمح لأحد بأخذنا نحو الفتنة ودعوتنا لأهلنا في الشويفات أن نئد معاً فتيل الاقتتال ووقف كل أشكال التشنج والشحن والتوتير"


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