أبي خليل: جهود جبارة بذلتها مؤسسة كهرباء لبنان في تأمين التيار الكهربائي في جميع مراكز الاقتراع على الاراضي اللبنانية كافة وبصورة كاملة ومستمرة طوال يوم الانتخاب

A + A -

أثنى النائب المنتخب وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل على الجهود الجبارة التي بذلتها ومؤسسة كهرباء لبنان على المستويين الإداري والموظفين وعلى رأسهم رئيس مجلس الادارة المدير العام كمال الحايك لنجاحهم في تأمين التيار الكهربائي في جميع مراكز الاقتراع على الاراضي اللبنانية كافة وبصورة كاملة ومستمرة طوال يوم الانتخاب أي يوم الأحد الواقع في 6 أيار 2018.

وإذ هنأ الوزير أبي خليل اللبنانيين جميعاً على إتمام هذا النهار الطويل دون حدوث اي اشكالات تُذكر؛ اعتبر أن اجراء الانتخابات النيابية في يوم واحد شكل تحدياً كبيراً بالنسبة الى مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه وتمت بنجاح للمرة الثانية بعد انتخابات العام 2009 مما أكد قدرة المؤسسة على مواجهة التحديات الكبرى رغم كل المشاكل التي تعاني منها على المستويات كافة.

وقال لقد اثبت هذا النهار الطويل قدرة المؤسسة على مواكبة اي تحديات مستقبلية رغم كل العراقيل وذلك نتيجة جهود عديدة وتحضيرات قبل ثلاثة أشهر وتكللت بالنجاح.

وختم الوزير أبي خليل مهنئاً المؤسسة شاكراً كل من ساهم في انجاح هذا العمل الانتخابي الطويل وذلك بفضل تفاني القيميين على المؤسسة وموظفيها وفنييها وادائهم الاداري والتقني السليم.