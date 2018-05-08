مخيبر في رسالة مفتوحة: الى اللقاء في جولات اخرى

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صدر عن النائب مخيبر اليوم رسالة مفتوحة موجهة الى مواطني المتن ولبنان، في ما يلي نصه:

احبائي مواطني المتن ولبنان

أهنئ النواب الفائزين، متمنيا لهم النجاح في خدمة المتن ولبنان.

اخرج من مجلس النواب ولا اخرج من الخدمة العامة ولا من التزامي الإستمرار في العمل لبناء الدولة الفعالة.

اشكر جميع الذين منحوني اصواتهم وثقتهم الغالية ومن دعم ترشيحي وحملتي الإنتخابية، بالرغم من ظروف القانون الخاصة وضغوط الترغيب والترهيب وبطر المال والتغييب الإعلامي والمصالح الخاصة المختلفة.

ممنون لفريق العمل المتطوع الذي واجه كل شيئ بالجهد والأمل والمحبة.

والى اللقاء في جولات اخرى.

غسان مخيبر