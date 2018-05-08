المرابطون: منهجنا أننا تاريخ كفاحي ولسنا اجندة سياسية ظرفية

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أصدرت حركة الناصريين المستقلين المرابطون البيان التالي:

إن مجريات المعركة الانتخابية التي خاضتها حركتنا بمرشحها في دائرة بيروت الثانية، لم تكن تنطلق من طموحات شخصية ولم ترتكز في أسلوب إدارتها على الأطر الكلاسيكية التي يتبعها سرك تجمّع المذهبيين والطوائفيين في الساحة اللبنانية.

خضنا هذه المعركة السياسية التكتية ، ولأول مرة في تاريخ حركتنا النضالي في إطار الاستطلاع الاستراتيجي لمدى وجودية حركتنا، وجذورها الضاربة في عمق إنسانية أهلنا والأبعاد الوطنية والقومية التي تشكل الحماية والصيانة لسيدة العواصم بيروت، في ظل التسونامي المذهبي الطوائفي الذي برز جلياً في عملية إنتاج الندوة البرلمانية المستحدثة.

وهي سابقة في مسارنا السياسي لأن الرئيس المؤسس ابراهيم قليلات يعتبر أن انتاج الحكم في لبنان لا يتبلور إلا بنهج ثوري شعبي يرتكز على أسس جذرية، ومنهجنا بأننا تاريخ كفاحي ولسنا اجندة سياسية ظرفية.

مع الإشارة أن نظام الطوائف والمذاهب قد حاول في محطات كثيرة إغراء حركتنا بالمناصب والكراسي فكان رد دم شهداء المرابطون هو الرفض المطلق.