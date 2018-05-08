رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين: هناك يريد أن يعبث خراباً في اراضينا

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لفت رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين خليل حرفوش إلى "اننا علمنا انه تم اصدار رخصة استصلاح اراضٍ جديدة لعقارات كفرفالوس حوالي مليون متر مربع وذلك بهدف انشاء كسارة ضخمة"، معتبراً أن "تهريب هذه الرخصة من قبل وزير الزراعة في فترة الانتخابات من دون احترام الاصول المرعية الاجراء، لن تمر مرور الكرام واذا كان البعض يظن أننا قد نخضع لأي ضغط من أية جهة سياسية قد يؤثر على قرارنا بمنع انشاء كسارات في منطقة جزين فهو مخطىء".



وفي بيان له، أشار حرفوش إلى ان "اتحاد بلديات منطقة جزين سيتخذ الاجراءات القانونية كافة مترافقة مع تحركات شعبية لمنع انشاء الكسارة، فبالوقت الذي نتحضر فيه لاطلاق خطة سياحية جديدة قوامها المحافظة على البيئة وتسويق المنطقة كمقصد الأول للسياحة البيئية في لبنان، هنالك من يأتي من خارج منطقة جزين ويريد أن يعبث خراباً في اراضينا".