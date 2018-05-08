الرئيس عون حيا الصليب الاحمر في ذكرى مؤسسه: يستشهدون لانقاذ الانسان دون السؤال عن انتمائه او عرقه

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حيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عناصر الصليب الاحمر بشكل عام، واللبنانيون منهم بشكل خاص، لمناسبة احياء ذكرى مؤسس الصليب الاحمر "هنري دونان" في الثامن من ايار من كل عام.

واشاد الرئيس عون بمسعفي ومتطوعي الصليب الاحمر الذين خاطروا بحياتهم واستشهدوا من اجل انقاذ الانسان دون السؤال عن انتمائه وعرقه وموقعه. واضاف: إنني انحني اجلالاً لارواح الذين بذلوا حياتهم في سبيل الآخرين، وهم كأي جندي يستشهد في ساحة المعركة دفاعاً عن الوطن والمواطن، وسأتابع مع المجلس النيابي الجديد مشروع القانون المقدّم لاعتبار كل من يسقط منهم خلال القيام بواجبه شهيداً.

وحثّ الرئيس عون، كونه الرئيس الفخري للصليب الاحمر اللبناني، اللبنانين جميعاً على مساعدة هذه الجمعية الانسانية، معنوياً ومادياً، لان رسالتها شاملة ولا تقف عند حدود جغرافية، وتطال الجميع، متبنياً شعار الحملة الوطنية "دعمكن بيرجعلكن".