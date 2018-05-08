شاكرا أهالي بيروت على ثقتهم.. النائب المنتخب إدكار طرابلسي: الرعب الذي عاشته شوارع العاصمة لا ينسجم والخطاب السامي لزعمائها

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شكر النائب عن التيار الوطني الحرّ القسيس الدكتور إدكار طرابلسي أهله في بيروت الثانية على إخلاصهم وثقتهم ومحبتهم الكبيرة، مؤكدا أنه يبادلهم المشاعر ذاتها وهم يعرفون ذلك، وواعدا إياهم بأنه سيكون كما كان دائما صوتهم الصارخ في الندوة البرلمانية، وقال في هذا الخصوص إن العمل الذي ينتظرنا كثير لما فيه مصلحة بيروت خصوصا ولبنان عموما.

وفي الوقت الذي نوه فيه طرابلسي بالروح الطيبة التي سادت اليوم الانتخابي الطويل، شجب من جهة ثانية ما شهدته أحياء بيروت من مظاهر مخلة بالأمن ومرعبة للنفوس ومستفزة للاهالي، معتبرا أن هذه التصرفات المشينة لا تليق بأهل بيروت وليست من شيمنا ولا تتوافق مع الخطاب السامي لاقطابها.

ودعا طرابلسي في المقابل إلى البحث عما يجمعنا للنهوض بالبلد على مختلف المستويات الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية لخير الناس.