رسالة مؤثرة من مدير مكتب سركيس

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أعلن مدير مكتب الشيخ سركيس سركيس بشير سركيس بيانا اثر خسارة سركيس في الانتخابات قال فيه:

قلتلك، ووصلت ليلّي قلتو... شعار حلو ألوفا بقي شعار. يمكن يستعملو مرشّح غيرك، من بعد ما يتعب من الخيانات والغدر متل ما انت تعبت.

في ناس كانو أوفيا، هالناس رح يضلو كبار بعيون حالن وبعيونَك.



الانتخابات يا سركيس هيي مسرحية، الكل فيا عّم يمثّل دورو، الناس بتزقّف ليلّي بيمثّل عليا صح.



ما نجحت، يمكن العدرا هيك بدّا.



يمكن ما بدّا هلّق تكون نايب، بدّا منّك غير رسالة.



سركيس، يا جبل قرنة الحمرا، كتار الخسارة عندن بتكون النهاية. لكن انت بالعكس، ولا مرة خسرت الا ما رجعت من تحت الرماد متل طائر الفينيق.



لوحدك وبمواجهة كل أحزاب المتن جبت ٥٠٠٠ صوت. لوحدك رفعت الحاصل ودعمت "المتن القوي".



اللي كتبو ضدّك بحقد، وبكذب، وبقصد تشويه صورتك اللي بيضا متل تلجات صنين، رح يندمو.



والندم رح يكون مزمن متل ما حبّك للعطاء مزمن.



بطلب منّك بإسمي واسم كل فريق عملك تقدّم طعن فوري بنتيجة الانتخابات.‏⁧



هالقانون صحيح كان جديد ومعقد، ووصل على حسابك نايب جديد بأقل من نص أصواتك، بس القانون قانون وانت معوّد تحافظ عليه.



ومتل ما صداقتك برؤساء الدول متينة رح تضل ديبلوماسيتك وحكمتك تصنع مجد بلبنان وبكرا أكيد أجمل من الْيوم.



رح نضل نصليلك، وأملنا كبير فيك يا شيخ الكل