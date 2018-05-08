بالصور - بيروت الأولى المنتصرة تحتفل في معقلها

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شاركت بيروت الأولى المنتصرة سعادة النائب المنتخب نقولا صحناوي نخب الانتصار في حديقة دارته التراثية في مار نقولا في الأشرفية شارك في اللقاء عدد من الحزبيين والأصدقاء والمقربين ومن ثم إنتقل الإحتفال الشعبي عند الساعة 9 ليلا الى الموقف المقابل لجامعة AUST حيث حضره النائبان المنتخبان عن بيروت الأولى: نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير نقولا صحناوي والعميد أنطوان بانو.

تخلل المهرجان الاحتفالي زفة وطبل وزمر وألعاب نارية احتفالية انطلقت فور وصولهما .

كلمات حماسية جدا للنائبين المنتخبين سبقتها كلمة لا تقل صخبا وأملا لمسؤول الاعلام في بيروت المحامي عماد جعارة شكر فيها الحاضرين من مخاتير وفعاليات المنطقة ورئيس المجلس التعاوني للمختارين ابراهيم حنا وهنأهم بالنصر كما خَص بالشكر منسق بيروت الأولى المحامي الياس عباس والمقرر ميشال متني لجهودهما .

تخلل اللقاء أغنية حماسية خاصة بالنائب صحناوي فاجأت الحضور وأرقصته على إيقاعها!

توج الانتصار حفل فني موسيقي غنائي تميز بالأغاني والأناشيد التي واكبها المجتمعون برقصات الدبكة الحماسية التي شارك فيها بفعالية النائبان المنتصران أيضا .