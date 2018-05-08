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طقس لبنان.. أمطار وبرق ورعد وضباب!

8
MAY
2018
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا، ويبدأ الطقس بالتحسن تدريجيا اعتباراً من المساء. وجاء في النشرة الآتي:

- الحالة العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى بعد ظهر الأربعاء، فيستقر تدريجيا ويعود مساء الخميس ليتقلب تدريجياً.


- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط الثلوج بشكل متفرق على الجبال التي تعلو عن 2400 متر، كما يتكون الضباب على المرتفعات.


الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا، يبدأ الطقس بالتحسن تدريجيا اعتبارا من المساء.


الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا خلال الليل في المناطق الجنوبية والداخلية.


- الحرارة على الساحل من 16 الى 26 درجة، فوق الجبال من 10 الى 19 درجة، في الارز من 4 الى 15 درجة، في الداخل من 11 الى 22 درجة.


- الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها من 15 الى 40 كلم/س.


- الانقشاع متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.


- الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و80%.


- حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 22 درجة.


- الضغط الجوي 756 ملم زئبق.


- ساعة شروق الشمس: 05:43 ساعة غروب الشمس:19:27 

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