كورين الأشقر: مسيرتي مع أبناء المتن مستمرة لتحقيق ما التزمت به

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أذاعت المرشحة عن دائرة المتن في لائحة " المتن القوي" الانسة كورين قبلان الاشقر البيان الآتي :

أودّ ان اتوجه الى أهلي في قضاء المتن بالشكر على الثقة التي وضعوها في من خلال منحهم الصوت التفضيلي من جهة ، وبالتالي اقتراعهم للائحة كاملة من جهة اخرى .



وأود التأكيد على ان مسيرتي مع أبناء المتن الأعزاء لن تنتهي مع اعلان نتائج الانتخابات، بل هي مستمرة لتحقيق ما التزمت به خلال الحملة الانتخابية من اجل متنٍ أفضل ، وشعب متني ينعم بالازدهار والسعادة.



وسأكون الى جانب رفاقي في اللائحة ، القدامى منهم والجدد ، من اجل المساهمة في تحقيق ما يتمناه المتنيون في كل المجالات .

لقد رفعت منذ تعاطي في الشأن العام شعار المحبة عنوانا لمسيرتي ، وسأبقى وفية لشعاري ، وفائي لاهلي في المتن ولما اؤمن به من مبادئ والتزم به من قناعات.