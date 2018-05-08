من الملاعب... إلى مجلس النواب!

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نائبان جديدان من الوسط الرياضي الكروي تحديدا دخلا الى الندوة البرلمانية اللبنانية في الانتخابات النيابية التي اجريت في 6 أيار، فقد فاز كل من رئيس نادي شباب الساحل فادي علامة والمسؤول السابق للمكتب التربوي الخاص بإدارة الأنشطة الرياضية في حركة "أمل" محمد "ابو جعفر" نصرالله عن مقعدين في قضاءي بعبدا والبقاع الغربي.





وللمفارقة فإن اسمي علامة ونصرالله ترددا سابقا وفي مناسبات عدة كمرشحين لرئاسة الاتحاد اللبناني لكرة القدم، لكن الطريق الى ساحة النجمة، حيث مبنى البرلمان اللبناني بدت سالكة اكثر من الطريق الى فردان حيث مقر الاتحاد اللبناني لكرة القدم الذي اطلق عليه اسم الشهيد فهد الأحمد.





والسبب ان الجهة السياسية (حركة أمل) التي رشحت علامة ونصرالله هي نفسها التي تساند رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم م.هاشم حيدر الذي يتولى رئاسة الاتحاد منذ سبتمبر 2001.





في حين لم يحالف الحظ كل من رئيس نادي الأنصار نبيل بدر والرئيس السابق لنادي النجمة عمر غندور ورئيس نادي طرابلس مروان قمر الدين.