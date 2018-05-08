أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 08-05-2018

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اللواء



همس

تجري اتصالات لتشكيل ائتلاف نيابي مسيحي، يتمكن من فرض تمثيله على الساحتين السياسية والوزارية..

غمز

فوجئ سكان العاصمة باستمرار المواكب السيّارة بعد إعلان النتائج، على الرغم من المواقف السياسية المطالبة باحترام قواعد الإستقرار..

لغز

يتبين أن هناك فروقات كبيرة في الصوت التفضيلي داخل اللوائح الحليفة، سواء في الجنوب أو الإقليم..

المستقبل



يقال إنّ عدداً من ممثلي البعثات الديبلوماسية الغربية في بيروت بدأ منذ الأمس بإجراء اتصالات «جسّ نبض» بمختلف المكوّنات السياسية حول التقديرات المتّصلة بملف الحكومة المقبلة والمدة الزمنية المُرتقبة لتشكيلها