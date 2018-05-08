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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 08-05-2018

8
MAY
2018
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الأخبار
نتائج الانتخابات: زعران يرعبون الناس ومعركة الحقائب بدأت
ترامب يفجّر اليوم «قنبلة إيران»
فرنسا وإسرائيل... قرن ونصف من العشق

البناء
ترامب أمام اللحظة الفاصلة اليوم حول التفاهم النووي مع إيران... وترجيح تأجيل مشروط أوروبياً
نيويورك تايمز: انتخابات لبنان بداية تغيير في المنطقة لصالح مناوئي واشنطن وتل أبيب والرياض
نصرالله: حصانة المقاومة الحريري متصالح مع النتائج باسيل: عزّزنا حضورنا ونحن الأقوى

الجمهورية
الخيبة تُكبّل "حلف التسوية"
"العمارة" تحتضن الأوفياء
"التيار الوطني الحر" يدفع ثمن. جشعه!
مجلس "الملّة": فمن يملك "الفيتو"؟

اللواء
بيروت تجتاز ليلا «قطوع» الضغوطات على الحكومة الجديدة
آليات الجيش تحاصر الإشكالات.. ودعوة أممية «للتصرف بمسؤولية لحماية الإستقرار»
أكد عدم توجهه إلى القدس لحضور افتتاح السفارة الأميركية.. ترامب يعلن اليوم قراره بشأن الإتفاق النووي الإيراني
غارات أميركية ضد داعش في سوريا من المتوسط

الديار
اشتباك واطلاق نار غزير في عائشة بكار
الحريري يطلب من الجيش وقوى الامن الداخلي التدخل الفوري

المستقبل
أوعز للجيش وقوى الأمن بضبط الفلتان في بيروت.. وبري رفع الغطاء عن "الموتورين"
الحريي "غير قابل للكسر": انتصرنا على جبهات عدة
ترامب بعلن موقفه من الاتفاق النووي اليوم
برنامج العبادي الانتخابي: التخلّص من نظام المحاصصة

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