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كتلة العهد... 29 نائباً

8
MAY
2018
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أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس النتيجة النهائية لـ14 دائرة انتخابية، مستثنياً دائرة الشمال الأولى (عكار). لكن النتيجة التي ظهرت في تلك الدائرة (نائبان للائحة التيار الوطني الحر و4 نواب لتيار المستقبل ونائب للقوات)، فضلاً عن النتيجة النهائية لدائرة البقاع الأوسط (نائبان للائحة نقولا فتوش ـــ حزب الله وحلفائهما، ونائبان للقوات، ونائبان لتكتل لبنان القوي ونائب للمستقبل)، أدّت إلى رسم خريطة نهائية للمجلس النيابي المقبل، وفيه أن «كتلة العهد»، التي قرر التيار الوطني الحر تسميتها «تكتل لبنان القوي»، بلغت 29 نائباً. في ما يأتي، خريطة توزع النواب الجدد:


تكتل لبنان القوي: 29 نائباً


يضم النواب العونيين (20 نائباً) وحلفاءهم الانتخابيين وحزب الطاشناق:
مصطفى علي حسين، أسعد درغام، ميشال معوض، جورج عطاالله، جبران باسيل، سليم عون، ميشال ضاهر، إيلي الفرزلي، نقولا الصحناوي، أنطوان بانو، سيزار أبي خليل، فريد البستاني، ماريو عون، ألان عون، حكمت ديب، إدكار معلوف، الياس بو صعب، إبراهيم كنعان، روجيه عازار، نعمة افرام، شامل روكز، سيمون أبي رميا، إدغار طرابلسي، زياد أسود، سليم خوري، هاغوب ترزيان، الكسي ماطوسيان، هاغوب بقرادونيان، طلال أرسلان.

المستقبل: 20 نائباً


وليد البعريني، محمد سليمان، طارق المرعبي، هادي حبيش، محمد كبارة، سمير الجسر، ديما جمالي، عثمان علم الدين، سامي فتفت، محمد الحجار، بهية الحريري، سعد الحريري، نهاد المشنوق، تمام سلام، رلى الطبش جارودي، نزيه نجم، بكر الحجيري، محمد القرعاوي، عاصم عراجي، هنري شديد.

القوات: 14 مقعداً


وهبة قاطيشا، ستريدا جعجع، جوزيف إسحق، فادي سعد، أنيس نصار، جورج عدوان، بيار بو عاصي، إدي أبي اللمع، شوقي الدكاش، زياد حواط، عماد واكيم، أنطوان حبشي، جورج عقيص، قيصر المعلوف.

حركة أمل: 16 مقعداً


نبيه بري، علي عسيران، ميشال موسى، عناية عز الدين، محمد خواجة، غازي زعيتر، محمد نصرالله، علي خريس، علي بزي، أيوب حميد، ياسين جابر، هاني قبيسي، قاسم هاشم، علي حسن خليل، أنور الخليل، فادي علامة.

حزب الله: 13 نائباً


أنور جمعة، إبراهيم الموسوي، الوليد السكرية، حسين الحاج حسن، علي المقداد، إيهاب حمادة، أمين شري، حسين جشي، نواف الموسوي، علي عمار، علي فياض، محمد رعد، حسن فضل الله.

الحزب الاشتراكي: 9 نواب


بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، وائل أبو فاعور، مروان حمادة، تيمور جنبلاط، نعمة طعمة، أكرم شهيب، هنري حلو.

ميقاتي وحلفاؤه: 4 نواب


نجيب ميقاتي، جان عبيد، نقولا نحاس، علي درويش.

الحزب القومي: 3 نواب


سليم سعادة، ألبير منصور، أسعد حردان.

المردة: 3 نواب


طوني فرنجية، أسطفان الدويهي، فايز غصن.

الكتائب: 3 نواب


سامي الجميّل، الياس حنكش، نديم الجميّل.

مستقلو 8 آذار: 8 نواب


فيصل كرامي، جهاد الصمد، عبد الرحيم مراد، جميل السيد، إدي دمرجيان، أسامة سعد، إبراهيم عازار، فريد هيكل الخازن.

الأحباش:

عدنان طرابلسي.

مستقلون: 4 نواب


جان طالوزيان، فؤاد مخزومي، مصطفى الحسيني، ميشال المر.

كلنا وطني:


بولا يعقوبيان

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