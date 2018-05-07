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وفي اليوم السابع من أيار 2018، استراح لبنان.|



استراح، بعد ساعات من الصَخَب السياسي والضجيج الانتخابي، والأهم بعدما اطمأن إلى استعادة الديمقراطية التي غيَّبها المُمَدِدون ثلاث مرات في خمس سنوات.



استراحْ، بعدما تكرست قوةُ عهدِه الرئاسي، المنبثقة أصلاً من تمثيلِه الشعبي، حيث تغلَب صوتُه المدوي على أصوات النعيق، وأبواق الأكاذيب.



ووسط غابة التحليلات والقراءات والتفسيرات، يبقى ثابتٌ وحيد: لبنان بعد 7 أيار 2018، لكن يكون كما قبلَه: سلطة تشريعية جديدة، تليها حكومة جديدة، وتعويلٌ دائمٌ على عهدٍ قويٍ، قادرٍ على تحقيق مزيد من الانجازات لجميع اللبنانيين على حد سواء.