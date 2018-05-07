بالأرقام - النتائج الرسمية لدائرة صيدا جزين

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تفاصيل الأصوات:
لائحة التكامل والكرامة
بهية بهاء الدين الحريري (سني) 13739 صوت
حسن محمد سليم شمس الدين (سني) 1026 صوت
أمين ادمون رزق (ماروني) 632 صوت
روبير الياس خوري (كاثوليك) 449 صوت
انجيل بشارة الخوند (ماروني) 36 صوت
لائحة صيدا جزين معاً
عبد الرحمن البزري (سني) 3509 صوت
بسام حمود (سني) 3204 صوت
زياد ميشال أسود (ماروني) 7270 صوت
أمل حكمت أبو زيد (ماروني) 5016 صوت
سليم انطوان خوري (كاثوليك) 708 صوت
لائحة لكل الناس
أسامة معروف سعد المصري (سني) 9880 صوت
عبد القادر البساط (سني) 36 صوت
إبراهيم سمير عازار (ماروني) 11663 صوت
يوسف حنا بشارة السكاف (كاثوليك) 31 صوت
لائحة قدرة التغيير
سمير محمد البزري (سني) 1198 صوت
جوزيف الياس نهرا (ماروني) 472 صوت
عجاج جرجي حداد (كاثوليك) 4394 صوت