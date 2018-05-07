بالأرقام - النتائج الرسمية لدائرة صيدا جزين

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تفاصيل الأصوات:





لائحة التكامل والكرامة

بهية بهاء الدين الحريري (سني) 13739 صوت

حسن محمد سليم شمس الدين (سني) 1026 صوت

أمين ادمون رزق (ماروني) 632 صوت

روبير الياس خوري (كاثوليك) 449 صوت

انجيل بشارة الخوند (ماروني) 36 صوت

لائحة صيدا جزين معاً

عبد الرحمن البزري (سني) 3509 صوت

بسام حمود (سني) 3204 صوت

زياد ميشال أسود (ماروني) 7270 صوت

أمل حكمت أبو زيد (ماروني) 5016 صوت

سليم انطوان خوري (كاثوليك) 708 صوت

لائحة لكل الناس

أسامة معروف سعد المصري (سني) 9880 صوت

عبد القادر البساط (سني) 36 صوت

إبراهيم سمير عازار (ماروني) 11663 صوت

يوسف حنا بشارة السكاف (كاثوليك) 31 صوت

لائحة قدرة التغيير

سمير محمد البزري (سني) 1198 صوت

جوزيف الياس نهرا (ماروني) 472 صوت

عجاج جرجي حداد (كاثوليك) 4394 صوت