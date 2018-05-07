انتصر العهد... مبروك لبنان القوي! د. علا بطرس

A+
A-
قالها رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه ليس ضد العهد ما يعني أن عصر التحوّل في السياسة اللبنانية قد بدأ بإنهاء مفاعيل حقبة الوصاية السورية والذهنية التي كانت سائدة بإلحاق المسيحيين في الكتل المضخّمة، بعدما أثبتت نتائج الانتخابات النيابية على أساس النسبية فوز لوائح لبنان القوي في كل الدوائر على امتداد الوطن.
في قراءة عامة للانتخابات النيابية، كأرقام النسب والمشاركة تبيّن أن هناك كتلتين: الأولى هي الكتلة الحزبية التي صوّتت بنسبة ٤٩٪ والثاني هي الكتلة الصامتة التي غابت عن المشاركة في القرار الوطني وهي النسبة التي كان يُعوّل عليها المجتمع المدني لإحداث خرق في اللوائح المدعومة من الأحزاب السياسية.
وفي قراءة النتائج الأولية شبه الرسمية دلالات واضحة نوردها على الشكل التالي:
- تمكين الكتلة الحزبية المؤلفة من ملتزمين ومؤيدين من إيصال مرشحيها الى مجلس النواب وبالأخص صقور التيار الوطني الحر الذين لم ينفقوا المال الانتخابي لشراء الأصوات. ولم تكن معركة هؤلاء سهلة خاصة بوجود اكثر من مرشّح ملتزم عن كل دائرة وأحياناً مرشّحين اثنين أو ثلاثة مرشحين ما استلزم تجيير الأصوات بالتساوي، في وقت عمدت أحزاب أخرى الى ترشيح ملتزم او أحد المستقلين المدعومين من قبلها بالاضافة الى دعم من تحت الطاولة لقوة تجييرية لناخبين من طوائف أخرى.
- أثبت التيار الوطني الحر أنه الرافعة للحلفاء وليس العكس كقوة وطنية سياسية بقدرة تنظيمية فائقة، وهذا ما يُسقط الاتهامات بحق رئيسه الوزير جبران باسيل بأن التحالفات التي نسجها كانت على حساب المناضلين، وقد عبّر عن ذلك بوضوح في الحلقة التلفزيونية الاخيرة قبل الصمت الانتخابي بأن التصويت من قبل الملتزمين والمؤيدين في التيار يجب أن يصبّ أولاً لرفاقهم الملتزمين.
- أثبتت الحاضنة العونية وفاءها للرئيس عون وإيمانها بمشروع لبنان القوي ودحض كل الاتهامات التي تحمّلها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من كذب وافتراءات، حتى بات الجميع يردِّد ما يقوله: "أوقفوا الكذب على الناس" ما يعني انه شخص صادق لا يشبه الا نفسه وقد حصد التقدير الشعبي بقوله الحقيقة كما هي، ولا شك فقد بات الرقم الأصعب في السياسة اللبنانية من مهندس المعادلات الى صناعة التحولات. وختاماً، يُجمع كُثُر على أن الرئيس عون يتمتع برؤية استراتيجية ثاقبة، فهل صدقتم الآن ما قاله عند تبوئه رئاسة الجمهورية ان عهده سيبدأ فعلاً بعد الانتخابات النيابية وها هو قد بدأ فعلاً.