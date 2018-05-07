انتصر العهد... مبروك لبنان القوي! د. علا بطرس

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قالها رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه ليس ضد العهد ما يعني أن عصر التحوّل في السياسة اللبنانية قد بدأ بإنهاء مفاعيل حقبة الوصاية السورية والذهنية التي كانت سائدة بإلحاق المسيحيين في الكتل المضخّمة، بعدما أثبتت نتائج الانتخابات النيابية على أساس النسبية فوز لوائح لبنان القوي في كل الدوائر على امتداد الوطن.

في قراءة عامة للانتخابات النيابية، كأرقام النسب والمشاركة تبيّن أن هناك كتلتين: الأولى هي الكتلة الحزبية التي صوّتت بنسبة ٤٩٪؜ والثاني هي الكتلة الصامتة التي غابت عن المشاركة في القرار الوطني وهي النسبة التي كان يُعوّل عليها المجتمع المدني لإحداث خرق في اللوائح المدعومة من الأحزاب السياسية.

وفي قراءة النتائج الأولية شبه الرسمية دلالات واضحة نوردها على الشكل التالي: