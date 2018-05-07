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المكتب الإعلامي لسركيس سركيس: لا صحة للبيان المدسوس باسم مكتبنا والعلاقة وثيقة مع التيار الوطني الحر

7
MAY
2018
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صدر عن المكتب الإعلامي للشيخ سركيس سركيس البيان التالي:


بعدما أعلن المدعو شارل أيوب أمس مرارا انسحاب الشيخ سركيس من المعركة الانتخابية ، من خلال بث أكاذيب وشائعات منتحلاً صفة المكتب الإعلامي للشيخ سركيس.

وبعدما شهّر مع بعض وسائل الإعلام على مدى ثلاثة أشهر وأكثر بالشيخ سركيس من خلال حملة إعلامية ممنهجة، مضلَّلة، كاذبة.
وبعدما منعت بعض التدخلات السياسية القضاء من اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أيوب.
ها هو أيوب الْيَوْمَ، ينشر بياناً مدسوساً، وبإسم المكتب الإعلامي للشيخ سركيس.
يهم المكتب التأكيد، أن لا صحة للبيان الصادر بإسمه وأن ما كُتب عن صفقة مع الوزير باسيل عار عن الصحة جملة وتفصيلا.
ويجزم المكتب الإعلامي بأن ما يجمع الوزير جبران باسيل والشيخ سركيس صداقة عميقة، لا يزعزعها بيان كاذب ولا تضربها إشاعة مغرضة.
ويؤكد المكتب استمرار التضامن الوثيق بين الشيخ سركيس والتيار الوطني الحر، والاستمرار بالعمل السياسي خدمة للمواطن والوطن ودعماً للعهد القويّ.
وإذ يعلن المكتب احتفاظ سركيس بحق تقديم طعن بنتيجة الانتخابات للأسباب المذكورة أعلاه، يهيب بالقضاء التدخل الفوري للحجر على أيوب ومن لفّ لفيفه، منعاً من الوصول الى ما لا تُحمد عقباه.

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