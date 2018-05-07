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كتلة لبنان القوي: أكبر كتلة نيابية بعدد 29 مقعد

7
MAY
2018
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بعد الإنتهاء من فرز الأصوات في مختلف الأقضية والدوائر اللبنانية، أظهرت النتائج الأولية فوز 28 مرشح للآن لكتلة لبنان القوي وتوزعت الأسماء على الشكل التالي:

- أسعد درغام: عكار
- جورج عطالله: كورة
- ميشال معوض: زغرتا
- جبران باسيل: بترون
- نعمة فرام: كسروان
- شامل روكز: كسروان
- روجيه عازار: كسروان
- سيمون أبي رميا: جبيل
- إبراهيم كنعان : متن
- إلياس بوصعب: متن
- إيدي المعلوف: متن
- هاكوب باكرادونيان: متن
- آلان عون: بعبدا
- حكمت ديب: بعبدا
- الأمير طلال ارسلان: عاليه
- ماريو عون: الشوف
- سيزار أبي خليل: عاليه
- فريد البستاني: الشوف
- زياد أسود: جزين
- سليم خوري: جزين
- نيقولا صحناوي : بيروت الأولى
- الكساندر ماطوسيان: بيروت الأولى
- هاكوب تريزيان: بيروت الأولى
- أنطوان بانو: بيروت الأولى
- إدكار طربلسي: بيروت الثانية
- سليم عون: زحلة
- ميشال ضاهر: زحلة
- إيلي الفرزلي: البقاع الغربي
- مصطفى حسين: عكار

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