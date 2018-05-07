كتلة لبنان القوي: أكبر كتلة نيابية بعدد 29 مقعد

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بعد الإنتهاء من فرز الأصوات في مختلف الأقضية والدوائر اللبنانية، أظهرت النتائج الأولية فوز 28 مرشح للآن لكتلة لبنان القوي وتوزعت الأسماء على الشكل التالي:

- أسعد درغام: عكار

- جورج عطالله: كورة

- ميشال معوض: زغرتا

- جبران باسيل: بترون

- نعمة فرام: كسروان

- شامل روكز: كسروان

- روجيه عازار: كسروان

- سيمون أبي رميا: جبيل

- إبراهيم كنعان : متن

- إلياس بوصعب: متن

- إيدي المعلوف: متن

- هاكوب باكرادونيان: متن

- آلان عون: بعبدا

- حكمت ديب: بعبدا

- الأمير طلال ارسلان: عاليه

- ماريو عون: الشوف

- سيزار أبي خليل: عاليه

- فريد البستاني: الشوف

- زياد أسود: جزين

- سليم خوري: جزين

- نيقولا صحناوي : بيروت الأولى

- الكساندر ماطوسيان: بيروت الأولى

- هاكوب تريزيان: بيروت الأولى

- أنطوان بانو: بيروت الأولى

- إدكار طربلسي: بيروت الثانية

- سليم عون: زحلة

- ميشال ضاهر: زحلة

- إيلي الفرزلي: البقاع الغربي

- مصطفى حسين: عكار