كتلة لبنان القوي: أكبر كتلة نيابية بعدد 28 مقعد

بعد الإنتهاء من فرز الأصوات في مختلف الأقضية والدوائر اللبنانية، أظهرت النتائج الأولية فوز 28 مرشح للآن لكتلة لبنان القوي وتوزعت الأسماء على الشكل التالي:
- أسعد درغام: عكار
- جورج عطالله: كورة
- ميشال معوض: زغرتا
- جبران باسيل: بترون
- نعمة فرام: كسروان
- شامل روكز: كسروان
- روجيه عازار: كسروان
- سيمون أبي رميا: جبيل
- إبراهيم كنعان : متن
- إلياس بوصعب: متن
- إيدي المعلوف: متن
- هاكوب باكرادونيان: متن
- آلان عون: بعبدا
- حكمت ديب: بعبدا
- الأمير طلال ارسلان: عاليه
- ماريو عون: الشوف
- سيزار أبي خليل: عاليه
- فريد البستاني: الشوف
- زياد أسود: جزين
- سليم خوري: جزين
- نيقولا صحناوي : بيروت الأولى
- الكساندر ماطوسيان: بيروت الأولى
- هاكوب تريزيان: بيروت الأولى
- أنطوان بانو: بيروت الأولى
- إدكار طربلسي: بيروت الثانية
- سليم عون: زحلة
- ميشال ضاهر: زحلة
- إيلي الفرزلي: البقاع الغربي
وقد يتصاعد الرقم إلى 29 مقعد بحال فوز التيار بالمقعد العلوي في عكار