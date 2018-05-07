اسعد نكد: تجربتي السياسية الاولى جعلتني اتلمس اكثر فأكثر معاناة و مشاكل الناس اليومية

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توجه اسعد نكد بالشكر من كل الزحليين و البقاعيين الذين اقترعوا له و الذين لم يفعلوا في هذا الاستحقاق الديموقراطي ، مؤكداً احترام الخيارات التي ارادوها لزحلة و القضاء .



و تابع نكد : ان تجربتي الاولى في العمل السياسي جعلتني اتلمس اكثر فأكثر معاناة و مشاكل الناس اليومية ، و هذا ما زاد من قناعتي في الاستمرار في النهج الخدماتي و الانمائي الذي عرفتموه عني والذي لا يميز بين مواطن و آخر على مختلف انتماءاتهم السياسية و المذهبية .



و ختاماً شكر نكد كل فريق عمله الانتخابي فرداً فرداً الذين وصلو الليل بالنهار بالعمل الى جانبه عن قناعة و ايمان راسخ بقضية لها ابعاد انمائية و اجتماعية من اجل مصلحة زحلة و قضائها .