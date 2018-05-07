غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية: لا صحّة للأخبار عن اقتحام سراي بعلبك.. والجيش يؤمّن حماية المكان

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صدر عن غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي:



بناءً لتعليمات وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وحفاظاً على سلامة العملية الانتخابية، تمّ الطلب من قيادة الجيش تأمين الحماية في محيط سراي بعلبك، وانتشرت قوّة من الجيش حول المبنى، وذلك بعد تداول أخبار عن حصول إشكال في سراي بعلبك أثناء عملية فرز صناديق الاقتراع.

وقد تمّ الاتصال بمحافظ بعلبك السيد بشير خضر، الذي نفى نفياً قاطعاً حصول أي إشكال، أو دخول عناصر غير مسموح لها بالدخول إلى سراي بعلبك، وأكّد أنّ مندوبين عن بعض المرشحين طالبوا بإعادة فرز صندوقي اقتراع في بلدتي النبي شيت وبدنايل، الأمر الذي رفضه مندوبون آخرون، ما خلق جوّاً من التشنّج داخل إحدى قاعات لجان القيد، فعمد المحافظ إلى تهدئة الأوضاع وأعيد فرز الصندوقين بموافقة جميع مندوبي المرشحين.

ولا بدّ من التأكيد على أنّ عملية جمع أصوات الصناديق تمهيداً لإعلان النتائج تتمّ بصورة طبيعية حتّى الساعة ودون أيّ عراقيل.