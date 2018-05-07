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طقس لبنان.. أمطار وعواصف رعدية!

7
MAY
2018
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان قيم الضغط الجوي فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تراجعت منذ امس الأحد ما سبب هبوب رياح شمالية غربية باردة واخرى جنوبية شرقية حارة ادّت الى تشكّل منخفض جوّي فوق سيناء وفلسطين والأردن بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، من المنتظر ان يتحوّل الى عالي الفعالية بعد ظهر اليوم في سوريا وشرق الأردن ومن ثمّ العراق.

 

ويستمر الطقس الممطر في اليومين المقبلين، بخاصة وانّ المنخفض الجوّي الذي يضرب تركيا منذ يوم الجمعة الماضي، سوف يتمدد نحو الساحلَي السوري واللبناني يوم غد فتتحول الأمطار الى غزيرة في الجنوب (صيدا وصور) وفي الشمال (طرابلس عكار البترون وجبيل والجبال الغربية) بينما يتجه المنخفض المتشكل حديثاً من البقاع نحو دمشق ويبرود والسويداء نحو تدمر ودير الزور والرقة ومن ثم العراق (الموصل وإربيل).

 

طقس يوم الثلاثاء، ممطر مع عواصف رعدية يتخلله بعض الانفراجات

 الحرارة على الساحل: 24/19

على الجبال 1200 متر: 18/14

في البقاع: 19/10

الرطوبة: 85%

الرياح جنوبية غربية سرعتها بين 40 و 60 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1006hpa

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