بالأسماء - النتائج الأوّلية لدائرة صيدا - جزّين

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنَّ النتائج الأولية للانتخابات النيابية في دائرة "الجنوب الأولى" (صيدا - جزّين) أظهرت فوز كلٍّ من: بهيّة الحريري وأسامة سعد في صيدا، إبراهيم عازار وزياد أسود وسليم خوري في جزين.



وكانت تواصلت عملية فرز الأصوات حتَّى فجر اليوم في قصر العدل صيدا ومع تقدم ساعات الليل، أظهرت النتائج فوز النائب الحريري وأسامة سعد في صيدا.



ووثّقت جمعية "Lade" لمراقبة الانتخابات في صور مغلفات الفرز الأولى خارج صناديق الاقتراع في مرآب المحامين في قصر العدل في صيدا خارج لجنة القيد، ولفتت الجمعية إلى أنّ الصناديق تابعة لأحد الأقلام في قرى صيدا.