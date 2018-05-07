عناوين الصحف ليوم الاثنين 7 أيار 2018

A + A -

البناء:

ـ الانتخابات النيابية ترسم وجه لبنان الجديد ومعادلاته: المقاومة محصّنة ومنتصرة

ـ بيروت وطرابلس تفاجئان تيار المستقبل بالعزوف والبقاع والجنوب يلبّيان نداء الاستفتاء

ـ 8 آذار بـ 50 مقعداً و 14 آذار بـ 35 والتيار الحرّ بـ 20 والاشتراكي بـ 10 و4 لميقاتي

الديار:

ـ اكبر تأييد شعبي سجلته نتائج الانتخابات للرئىس بري وحزب الله

ـ تقدم للرئىس ميقاتي وجنبلاط وخرق للمجتمع المدني والقوات في بعلبك ــ الهرمل

ـ قتيلان برصاص الابتهاج الطائش شوها اليوم الانتخابي المميز والديموقراطي

المستقبل:

ـ "المستقبل" متفائل بنتائجه.. والكلام اليوم

الجمهورية:

ـ ...وانتصر الوفاء

ـ «مجلسُ الله»

ـ بعلبك الهرمل: الحصاد الإنتخابي بدأ بـــاكراً

الأخبار:

ـ جدول 128 نائباً: كتلة متجانسة لـ 8 آذار وكتل ترث 14 آذار

ـ الصفعة

ـ غزة تكشف أضخم منظومة تجسس

L'Orient-Le Jour

Les leçons à retenir du scrutin de 2018

Daily Star

With count closing in, seats start filling for parliament