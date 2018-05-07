عناوين الصحف ليوم الاثنين 7 أيار 2018

البناء:
ـ الانتخابات النيابية ترسم وجه لبنان الجديد ومعادلاته: المقاومة محصّنة ومنتصرة
ـ بيروت وطرابلس تفاجئان تيار المستقبل بالعزوف والبقاع والجنوب يلبّيان نداء الاستفتاء
ـ 8 آذار بـ 50 مقعداً و 14 آذار بـ 35 والتيار الحرّ بـ 20 والاشتراكي بـ 10 و4 لميقاتي
الديار:
ـ اكبر تأييد شعبي سجلته نتائج الانتخابات للرئىس بري وحزب الله
ـ تقدم للرئىس ميقاتي وجنبلاط وخرق للمجتمع المدني والقوات في بعلبك ــ الهرمل
ـ قتيلان برصاص الابتهاج الطائش شوها اليوم الانتخابي المميز والديموقراطي
المستقبل:
ـ "المستقبل" متفائل بنتائجه.. والكلام اليوم
الجمهورية:
ـ ...وانتصر الوفاء
ـ «مجلسُ الله»
ـ بعلبك الهرمل: الحصاد الإنتخابي بدأ بـــاكراً
الأخبار:
ـ جدول 128 نائباً: كتلة متجانسة لـ 8 آذار وكتل ترث 14 آذار
ـ الصفعة
ـ غزة تكشف أضخم منظومة تجسس
L'Orient-Le Jour
Les leçons à retenir du scrutin de 2018
Daily Star
With count closing in, seats start filling for parliament