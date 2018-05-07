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أسرار الصحف ليوم الإثنين 7 أيار 2018

7
MAY
2018
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صحيفة البناء:


خفايا
حاولت بعض الماكينات الانتخابية بعد أقلّ من ساعة على إقفال صناديق الاقتراع تعميم نتائج مضخّمة جداً لمصلحتها، قبل أن تعود لتقول إنّ هذه النتائج أوّلية، وذلك بهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام المنافس للوائح التي تشتغل لها الماكينات المُشار إليها، علماً أنّ مَن يتأثر بهذا النوع من المعلومات المغلوطة هم فقط المواطنون العاديون، فيما تبقى بلا أيّ تأثير عند المنافسين الذين يأخذون من ماكيناتهم الخبر اليقين.

كواليس
أشارت مصادر دبلوماسية عربية إلى وجود مساعٍ مشتركة عراقية جزائرية عُمانية ستبدأ في الظهور هذا الصيف للتحرّك باتجاه عودة سورية إلى الجامعة العربية بالتزامن مع طرح مشروع عربي للحلّ السياسي في سورية يتضمّن نشر مراقبين عرب بموافقة الحكومة السورية لضمان تثبيت التهدئة في مناطق التوتر المتبقية باستثناء مناطق سيطرة التنظيمات المصنّفة إرهابية، وضمان مشاركة عربية في رعاية المفاوضات السياسية في جنيف تحت عنوان تشكيل حكومة موحّدة والتمهيد لانتخابات.

صحيفة المستقبل:
ـ يقال إنّ الماكينة المركزية لـ«حزب الله» عمّمت على مناصريها قبيل إقفال صناديق الاقتراع بتسيير مواكب سيّارة في شوارع العاصمة لإشاعة أجواء انتصارات مفتعلة للتعمية على فوز «المستقبل» الكاسح بأغلبية مقاعد «بيروت الثانية».

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