إشكالات أمنية متفرقة سجّلها اليوم الانتخابي أمس

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سجّل يوم أمس، عدد من الاشكالات الأمنية في مناطق عدة، كان أبرزها اعتداء مناصري القوات اللبنانية على المرشح أسعد نكد أثناء جولته على مركز الاقتراع في حوش الأمراء، حيث أقدم عدد من مناصري القوات على الهجوم على موكب نكد وعمدوا الى تكسير السيارات وفي داخلها أطفاله وزوجته. وعملت دورية أمنية على تفريق المعتدين وقد حوصر نكد في المركز مع عائلته الى حين وصول قوة من امن الدولة أمنت الحماية لإخراجهم. كما وقع إشكال بين مناصري حزب الله وتيار المستقبل في منطقة جسر الكولا قرب ثانوية عمر فروخ الرسمية، كما وقع أكثر من إشكال بين المستقبل وجمعية المشاريع الخيرية في منطقة سليم سلام وزقاق البلاط. وفي الشويفات اندلع إشكال في أحد أقلام الاقتراع تطور الى تضارب في الأيدي ما أدّى الى تكسير صندوق الاقتراع وتطاير الأوراق منه وما إن تمّ ضبط الإشكال حتّى أعيدت اوراق الاقتراع في ظروفها الى الصناديق. وأوقف الجيش سائق سيارة حاول تخطّي الحاجز الأمني أمام مبنى بلدية الشويفات. كما سُجل إشكال في صيدا بين مناصرين من الجماعة الاسلامية وآخرين من التنظيم الشعبي الناصري.