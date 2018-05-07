A + A -

مبروك الفوز الكبير للتيار الوطني الحر و حلفائه في تكتل لبنان القوي.

انه يوم مجيد. مع 26 فائزاً واضحاً حتى الساعة ما عدا اذا ما تأكدت مفاجات ايجابية صباحا من المتن او جبيل او بيروت الاولى. على الشكل التالي:



عكار: اسعد ضرغام او مصطفى علي.

الكورة: جورج عطالله.

زغرتا: ميشال معوض.

البترون: جبران باسيل.

جبيل: سيمون ابي رميا و ربما ربيع عواد.

كسروان: نعمة افرام و العميد روكز و روجيه عازار.

المتن: ابراهيم كنعان و الياس بو صعب و ادي معاوف و هاكوب باكرادونيان و ربما سركيس سركيس.

بعبدا: الان عون و حكمت ديب.

عاليه- الشوف: الامير طلال ارسلان و ماريو عون و سيزار ايي خليل.

جزين: زياد اسود و سليم الخوري.

بيروت الاولى: نيقولا الصحناوي و جوخاداريان و ماتوسيان.

بيروت الثانية: ادكار طرابلسي.

زحلة: سليم عون و ميشال ضاهر.

البقاع الغربي: ايلي الفرزلي.