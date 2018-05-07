المشنوق: هناك 800 ألف ناخب جديد في لوائح الاقتراع منذ 2009

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كشف الوزير نهاد المشنوق في مؤتمر صحافي عقده منتصف ليل أمس، أن «هناك 800 ألف ناخب جديد في لوائح الاقتراع منذ 2009 حتى اليوم»، لافتاً الى أن من لم يقترع فليتحمّل مسؤولية بأن لا يعترض في المستقبل، لأن أتيحت له فرصة الاقتراع.

وأشار المشنوق الى أن «عملية الانتخاب بطيئة جداً وهذه مسؤوليتنا»، لافتاً إلى أنه «كان يوم انتخابي أبيض إذ لم يسجّل أي إصابات او حادث جدي خلال العملية الانتخابية، رغم حصول بعض الإشكالات»، كاشفاً عن أن «نسبة الاقتراع بلغت في لبنان 49.20 في المئة». وأكد المشنوق أن «النتائج ستأخذ وقتاً وبالتالي لجان القيد الابتدائية كانت بدأت فرز صناديق المتنشرين في الخارج والموظفين»، مؤكداً أن نتائج الانتخابات ستصدر بشكل نهائي فجر الإثنين».