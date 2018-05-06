النتائج الأولية لعدد من الدوائر بعد فرز عدد من الأقلام

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دائرة المتن نتائج أولية غير كاملة وغير معبرة - عينة من حوالي 16000 صوت مختلف:
- المتن القوي 6265
- الوفاء والتنمية 2857
- نبض المتن 2960
- المتن قلب لبنان 2455
- كلنا وطني 895
دائرة بيروت الأولى نتائج أولية غير كاملة وغير معبرة - عينة من حوالي 3000 صوت:
- بيروت الأولى القوية 1119
- بيروت الأولى 1245
- كلنا وطني 501
- نحنا بيروت 116
- الوفاء لبيروت 12
دائرة الشوف - عاليه نتائج أولية غير كاملة وغير معبرة - عينة من حوالي 1700 صوت:
-المصالحة 7186
- ضمانة الجبل 5974
- الوحدة الوطنية 1136
- القرار الحر 957
- كلنا وطني 843
- مدنية 273
دائرة بعبدا - نتائج أولية غير كاملة - عينة من حوالي 21000 صوت مفروز:
- الوفاق الوطني 9621
- وحدة وانماء بعبدا 7322
- سوا لبعبدا 2403
- كلنا وطني 1324