النتائج الأولية لعدد من الدوائر بعد فرز عدد من الأقلام

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دائرة المتن نتائج أولية غير كاملة وغير معبرة - عينة من حوالي 16000 صوت مختلف:

- المتن القوي 6265

- الوفاء والتنمية 2857

- نبض المتن 2960

- المتن قلب لبنان 2455

- كلنا وطني 895

دائرة بيروت الأولى نتائج أولية غير كاملة وغير معبرة - عينة من حوالي 3000 صوت:

- بيروت الأولى القوية 1119

- بيروت الأولى 1245

- كلنا وطني 501

- نحنا بيروت 116

- الوفاء لبيروت 12

دائرة الشوف - عاليه نتائج أولية غير كاملة وغير معبرة - عينة من حوالي 1700 صوت:

-المصالحة 7186

- ضمانة الجبل 5974

- الوحدة الوطنية 1136

- القرار الحر 957

- كلنا وطني 843

- مدنية 273

دائرة بعبدا - نتائج أولية غير كاملة - عينة من حوالي 21000 صوت مفروز:

- الوفاق الوطني 9621

- وحدة وانماء بعبدا 7322

- سوا لبعبدا 2403

- كلنا وطني 1324