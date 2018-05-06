وزير الدفاع عبّر عن ارتياحه للاجراءات الامنية المتخذة

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زار وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف، في إطار متابعة مجريات العملية الانتخابية، غرفة عمليات قيادة الجيش في اليرزة، حيث اطلع على الخطة الأمنية التي اتخذها الجيش اللبناني لتأمين حسن سير هذه العملية وسلامة المواطن في جميع المناطق اللبنانية وحول مراكز الاقتراع.

وتم عرض لمهمات القوى العسكرية والتنسيق المشترك بينها وبين كافة القوى الأمنية لمواكبة هذا الاستحقاق الوطني وضبط الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية.

بعد ذلك، عبر الصرّاف عن ارتياحه للاجراءات الامنية المتخذة منوهاً بما يقوم به الجيش في سبيل حفظ الامن والاستقرار.