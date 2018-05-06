الطبش: ندعو كل أهلنا البيروتيين إلى ممارسة حقهم الانتخابي رغم هذا القانون الهجين

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أدلى الأمين المساعد للشؤون السياسية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون الدكتور يوسف الطبش بعد اقتراعه في مركز عمر فروخ الطريق الجديدة بالتصريح التالي:

ندعو كل أهلنا البيروتيين إلى ممارسة حقهم الانتخابي رغم هذا القانون الهجين، والذي يعكس طبيعة لبنان الطوائفي والمذهبي، وأهم تحدي للنواب الوطنيين الجدد أن يفرضوا قانوناً انتخابياً يقوم على مبدأ النسبية الكاملة ضمن الدائرة الواحدة، وتنفيذ المادة 95 من الدستور القاضية بإلغاء الطائفية السياسية. كما نؤكد أن هذه المعركة السياسية الانتخابية هي المعركة الأولى انتخابياً لحركتنا، وإنني مرشح الناصريين في سيدة العواصم بيروت، وسنكون أوفياء لثوابتنا القومية العربية والوطنية.