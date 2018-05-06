جريصاتي داوم في وزارة العدل بعد اقتراعه في زحلة

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داوم وزير العدل سليم جريصاتي، في مكتبه في الوزارة، بعدما أدلى بصوته في زحلة، وتلقى مع فريق عمله من القضاة والموظفين الكثير من الاتصالات والمراجعات الاستفسارية التي تمحورت حول عمل الاقلام وبعض الحالات التي أثارها المقترعون، إضافة إلى اتصالات من رسميين تتعلق كيفية تطبيق قانون الانتخاب في بعض جوانبه.

كما واكب جريصاتي عمل النيابات العامة المناوبة، ووقع قرارات قضت بها الضرورة بتكليف قضاة احتياطيين ببعض المهام في بعض لجان القيد الابتدائية أو العليا، وأصدر أكثر من تعميم تأمينا لصدقية الانتخابات ونزاهتها.