لجنة الاعلام في التيار الوطني الحر: يدعو التيار جميع مناصريه واللبنانيين الى الاقبال الكثيف على صناديق الاقتراع كون نسب المشاركة لا تزال غير مرتفعة بالقدر الكافي

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بيان صادر عن لجنة الاعلام في التيار الوطني الحر

يدعو التيار الوطني الحر جميع مناصريه واللبنانيين الى الاقبال الكثيف على صناديق الاقتراع، كون نسب المشاركة لا تزال غير مرتفعة بالقدر الكافي الذي يستوجبه هذا الاستحقاق علينا من جهد من اجل توفير فرصة جديدة للبنان للسير قدماً نحو بناء الدولة القوية بعد انقطاع دام 9 سنوات عن الممارسة الديموقراطية.

ان ساعات النهار الاربع المتبقية للاقتراع لا تسمح للمواطنين بأخذ الوقت الاضافي للتقدم فوراً الى مراكز الاقتراع، كون عملية التصويت في الاقلام بطيئة بعض الشيء، مما يدفعنا الى مطالبة وزارة الداخلية ورؤساء الاقلام والمواطنين الاسراع في عملية التصويت لأن بطئها يؤدي الى انخفاض نسبة المشاركة.

ان هذا القانون يعطي قيمة لكل صوت وصوتك أيها اللبناني بإمكانه أن يحدث الفرق المطلوب لإحداث التغيير المرجو.

#صوتك_شرفك