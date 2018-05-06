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كنعان اثر الادلاء بصوته في ثانوية جديدة المتن : عرس للديموقراطية ولا ايعازات رئاسية بل التشديد على حرية الناخبين تفضيلياً

6
MAY
2018
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أكد النائب ابراهيم كنعان بعد الادلاء بصوته في ثانوية الجديدة الرسمية للبنات أن الانتخابات اليوم هي عرس للديموقراطية بعد 9 سنوات من الانتظار ، وبعد تمديدين طعنّا بهما أمام المجلس الدستوري.

ورداً على سؤال عن ايعاز رئاسي بالصوت التفضيلي في المتن الشمالي قال كنعان " لقد تم نفي الامر من قبل المعنيين، والرئيس واضح بموقفه بأنه على مسافة واحدة، ليس فقط من كل مرشحي التيار، بل من كل المرشحين في لبنان، وليس هو من ينزل الى هذا المستوى، وهو المعروف بمناقبيته ومواقفه، ويفرح عندما تتسم العملية الديموقراطية في عهده بالشفافية وبكامل الحرية للناخب.

واعتبر كنعان ان الانتخابات مناسبة يحدد فيها الناخب خياراته، والمطلوب ان يمارس الجميع ذلك بحرية لاسيما أن الخيار السياسي يعبر عنه باللائحة اما التفضيلي فهو خيار الناخب، واذا املينا عليه الخيار السياسي والتفضيلي ماذا يبقى من العملية الديموقراطية؟
وقال كنعان "لقد قدّمنا خلال ولايتنا النيابية العمل والتشريع والرقابة والانجاز والانماء ب200 مليون دولار من بنى تحتية وصرف صحي، وسنستمر بقدرة اكبر على الانجاز، اذا ما منحنا المتنيون ثقتهم".
وردا على سؤال لمن منح صوته التفضيلي قال "للائحة المتن القوي".

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