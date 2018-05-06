انطلاق العملية الانتخابية في ساحل فتوح كسروان وسط حضور لافت للقوى الامنية

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افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" سلمى ابو عساف عن انطلاق العملية الانتخابية النيابية في تمام السابعة من قبل ظهر اليوم الاحد 6ايار في قرى وبلدات ساحل فتوح كسروان من بينها البوار الصفرا العقيبة طبرجا وادما كفرياسين وسط حضور لافت للقوى العسكرية والامنية المولجة تأمين حسن سير العملية الانتخابية اضافة الى جهوزية مراكز الاقتراع التي توزعت على دور البلدية والمدارس، وتمركز اعضاء الماكينات الانتخابية للوائح المتنافسة تحت الخيم على بعد نحو 50 م من امام المراكز الاقتراع لتقديم مساعدات لوجستية لمناصريهم.