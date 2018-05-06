إنطلاق عملية الاقتراع للانتخابات النيابية في 15 دائرة لانتخاب 128 نائبا

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انطلقت عند السابعة من صباح اليوم، عملية الاقتراع للانتخابات النيابية 2018 في 15 دائرة انتخابية لانتخاب 128 نائبا، بعد تمديد للمجلس المنتخب في العام 2009 لثلاث مرات، بسبب عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد.

وبدأ توافد الناخبين الذين بلغ عددهم حوالى 3746446 ناخبا منذ الصباح الباكر، للمارسة حقهم في الاقتراع، وسط أجواء هادئة، وتدابير أمنية مشددة، أمام مراكز الاقتراع وداخلها، وفي حضور مندوبي المرشحين و"الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" "لادي"، على أن تقفل الصناديق السابعة مساء.

وفي ما يلي شرح مفصل عن عدد الناخبين والمرشحين والأقلام والمراكز.

محافظة البقاع

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في محافظة البقاع 3 دوائر، يبلغ عدد الناخبين 622845 ناخبا. عدد المقاعد 23 مقعدا. تضم 587 قلما موزعة على 157 مركز اقتراع.

دائرة البقاع الاولى



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تضم قضاء زحلة، عدد الناخبين المحليين: 171017، عدد الناخبين في الخارج: 3927، المجموع العام: 174944، عدد الاقلام 326 موزعة على 80 مركزا.

- عدد المقاعد 7: سني (1)، شيعي (1)، ماروني (1)، روم كاثوليك (2)، روم أرثوذكس (1) وأرمن أرثوذكس (1).

تتنافس فيها 5 لوائح هي:

1 - لائحة الكتلة الشعبية تضم: عن مقعد الارمن الارثوذكس كورك المعروف بجورج هامازاسب بوشكيان، عن مقعد الروم الارثوذكس نقولا نجيب سابا، عن مقعدي الروم الكاثوليك نقولا ناصيف العموري المعلوف وميريم جبران طوق، عن المقعد السني أحمد عبده العجمي، عن المقعد الشيعي أسامه محسن سلهب وعن المقعد الماروني بول جان شربل.

2 - لائحة زحلة قضيتنا: عن مقعد الارمن الارثوذكس بوغوص هيرابت كورديان، عن مقعد الروم الارثوذكس قيصر نعيم رزق المعلوف، وعن مقعدي عن الروم الكاثوليك جورج ايلي عقيص وميشال الياس فتوش، عن المقعد السني محمد علي احمد ميتا، عن المقعد الشيعي عامر محمد الصبوري وعن المقعد الماروني ايلي ميشال ماروني.

3 - لائحة زحلة للكل: عن مقعد الارمن الارثوذكس ماري جان كريكور مهران بيلازكجيان، عن مقعد الروم الارثوذكس أسعد شارل نكد، عن مقعدي الروم الكاثوليك ميشال ميشال السكاف وميشال جورج ضاهر، عن المقعد السني عاصم فايز عراجي، عن المقعد الشيعي نزار محسن دلول وعن المقعد الماروني سليم جورج عون.

4 - لائحة زحلة الخيار والقرار: عن مقعد الارمن الارثوذكس إدي بوغوس دمرجيان، عن مقعد الروم الارثوذكس ناصيف الياس التيني، عن مقعد الروم الكاثوليك نقولا ميشال فتوش، عن المقعد السني وجيه محمد عراجي، عن المقعد الشيعي انور حسين جمعه وعن المقعد الماروني خليل جورج الهراوي.

5 - لائحة كلنا وطني: عن مقعد الروم الارثوذكس فاندا ادوار شديد، عن مقعد الروم كاثوليك غسان جورج معلوف، عن المقعد السني هود نواف الطعيمة، عن المقعد الشيعي محمد عباس حسن وعن المقعد الماروني حنا فوزي حبيب.

- دائرة البقاع الثانية:

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تضم البقاع الغربي وراشيا، يبلغ عدد الناخبين المحليين: 139297، عدد الناخبين في الخارج: 4340. المجموع العام: 143637.

- البقاع الغربي: عدد الاقلام 171 موزعة على 47 مركزا.

- راشيا: 90 قلما موزعة على 30 مركزا.

عدد المقاعد 6: سني (2)، شيعي (1)، ماروني (1) وروم أرثوذكس (1) درزي (1).

تتنافس فيها 3 لوائح هي:

1 - لائحة الغد الافضل: عن المقعد الدرزي فيصل سليم داود، عن مقعد الروم الارثوذكس ايلي نجيب فرزلي، عن المقعد السني عبد الرحيم يوسف مراد، عن المقعد الشيعي محمد ديب نصرالله وعن المقعد الماروني ناجي نبيه غانم.

2 - لائحة المجتمع المدني: عن المقعد الروم الارثوذكس جوزف جرجس أيوب، عن مقعدي السنة فيصل عمر رحال وعلاء الدين عمر الشمالي، عن المقعد الشيعي علي صبحي صبح وعن المقعد الماروني ماكي بديع عون.

3 - لائحة المستقبل للبقاع الغربي وراشيا: عن المقعد الدرزي وائل وهبي أبو فاعور، عن مقعد الروم الارثوذكس غسان سليمان السكاف، عن مقعدي السنة زياد ناظم القادري ومحمد قاسم القرعاوي، عن المقعد الشيعي أمين محمد وهبي وعن المقعد الماروني هنري يوسف شديد.

دائرة البقاع الثالثة:

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تضم بعلبك الهرمل، يبلغ عدد الناخبين المحليين: 312531، عدد الناخبين في الخارج: 2873. المجموع العام: 315404. عدد المرشحين 47، وهناك حوالى 5 آلاف ناخب مقيمون في قرى داخل الأراضي السورية.

- بعلبك: 484 قلما، موزعة على 170 مركزا.

- الهرمل:97 قلما، موزعة على 41 مركز اقتراع.

عدد المقاعد 10: سني (2)، شيعي (6)، ماروني (1) وروم كاثوليك (1)

تتنافس فيها 5 لوائح هي:

1 - لائحة الارز الوطني: عن مقعد الروم الكاثوليك سعدالله هولو عردو، عن مقعدي السنة عادل محمد بيان ووعد حسين سكرية، وعن المقاعد الشيعية محمد غسان مصطفى الشل، خلدون وجيه شريف، عباس يوسف عساف، محمد خليل رعد، فؤاد خليل المولى وحمد علي ديب وعن المقعد الماروني ليلى يوسف تنوري.

2 - لائحة الامل والوفاء: عن مقعد الروم الكاثوليك ألبير سامي منصور، عن مقعدي السنة يونس زكريا الرفاعي والوليد محمد سكرية، عن مقاعد الشيعة الستة جميل محمد أمين أمين السيد، حسين علي الحاج حسن، ايهاب عروه حماده، علي محمد سلمان بشير المقداد، ابراهيم علي الموسوي، غازي محمد زعيتر وعن المقعد الماروني اميل جورج رحمه.

3 - لائحة الانماء والتغيير: عن مقعد الروم الكاثوليك سهام جورج انطون، عن مقعدي السنة عبدالله محمد الشل، سميح قاسم عز الدين، وعن مقاعد الشيعة عباس محمد ياغي، علي حسين زعيتر وعلي صبري بك حماده وعن المقعد الماروني شوقي طنوس الفخري.

4 - لائحة المستقلة: عن مقعد الروم الكاثوليك ميشال اميل ضاهر، عن مقعدي السنة احمد عبدالله بيان ومحمد احمد فليطي، عن المقاعد الشيعية الستة مهدي نايف زغيب، سعد فوزي حماده، غاده أسد عساف، فيصل علي الحسيني، فايز شهاب شكر، فادي علي يونس وعن المقعد الماروني سندريللا الياس مرهج.

5 - لائحة الكرامة والانماء: عن مقعد الروم الكاثوليك سليم ميشال كلاس، عن مقعدي السنة بكر محمود الحجيري وحسين محمد صلح، عن المقاعد الشيعية محمد حسن الحاج سليمان، غالب عباس ياغي، خضر حسين طليس، يحيى محمد شمص، محمد سلمان حميه، رفعت نايف المصري وعن المقعد الماروني انطوان البدوي حبشي.

محافظة لبنان الجنوبي

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في لبنان الجنوبي 3 دوائر. عدد الناخبين 867910. عدد المقاعد 23 مقعدا. تضم 478 قلم اقتراع موزعة على 220 مركزا.

دائرة الجنوب الاولى:

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تضم جزين وصيدا، عدد الناخبين المحليين: 119909، عدد الناخبين في الخارج: 2473. المجموع العام: 122382.

- صيدا (مدينة) 100 قلم موزعة على 17 مركزا.

- جزين 122 قلما موزعة على 58 مركزا.

عدد المقاعد 5:



- صيدا: عدد المقاعد سني (2).



- جزين: عدد المقاعد 3، ماروني (2) وكاثوليك (1).

تتنافس فيها 4 لوائح هي:

1 - لائحة التكامل والكرامة:

جزين: عن مقعد الروم الكاثوليك روبير الياس الخوري، عن المقعدين المارونيين أمين ادمون رزق وانجال بشارة الخوند.

صيدا: عن المقعدين السنيين حسن محمد سليم شمس الدين وبهية بهاء الدين الحريري.

2 - لائحة صيدا وجزين معا:

جزين: عن مقعد الروم الكاثوليك سليم انطوان خوري، عن المقعدين المارونيين زياد ميشال اسود وأمل حكمت ابو زيد.

صيدا: عن المقعدين السنيين عبد الرحمن الدكتور نزيه البزري وبسام ابراهيم حمود.

3 - لائحة قدرة التغيير:

جزين: عن مقعد الروم الكاثوليك عجاج جرجي حداد وعن المقعد الماروني جوزاف الياس نهرا.

صيدا: عن المقعد السني سمير محمد البزري.

4 - لائحة لكل الناس:

جزين: عن مقعد الروم الكاثوليك يوسف حنا بشارة حنا سعد السكاف وعن المقعد الماروني ابراهيم سمير عازار.

صيدا: عن المقعدين السنيين عبد القادر نزيه البساط واسامه معروف سعد المصري.

دائرة الجنوب الثانية

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تضم صور وقرى صيدا، عدد الناخبين المحليين: 296242، عدد الناخبين في الخارج: 7975.

المجموع العام: 304217.

- صور وقضائها 328 موزعة على 84 مركزا.

- صيدا (قرى) 198 موزعة على 61 مركزا.

عدد المقاعد 7:

- صور: شيعي (4)

- قرى صيدا (الزهراني): 3 مقاعد، شيعي (2) وكاثوليك (1).

تتنافس فيها لائحتان هما:

1 - لائحة الامل والوفاء:

صور: عن المقاعد الشيعية الاربعة: حسين سعيد جشي، نواف محمود الموسوي، علي يوسف خريس، وعناية محمد عز الدين.

قرى صيدا: عن مقعد الروم الكاثوليك ميشال حنا موسى وعن المقعدين الشيعين علي عادل عسيران ونبيه مصطفى بري.

2 -لائحة معا نحو التغيير



صور: عن المقاعد الشيعية الاربعة عبد الناصر حسن فران، احمد محمد سعيد مروه، رائد جعفر عطايا ولينا حسن الحسيني.



قرى صيدا: عن مقعد الروم الكاثوليك وسام نبيه الحاج وعن المقعد الشيعي رياض سعيد الاسعد.

دائرة الجنوب الثالثة

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تضم النبطية، بنت جبيل، مرجعيون وحاصبيا، عدد الناخبين المحليين: 451759، عدد الناخبين في الخارج: 8732. المجموع العام: 460491. عدد أقلام الاقتراع: 793 موزعة على 163 مركزا.

- البنطية: 253 قلما موزعة على 49 مركزا.



- بنت جبيل: 259 قلما موزعة على 48 مركزا.



- حاصبيا: 89 قلما موزعة على 25 مركزا.



- مرجعيون 192 قلما موزعة على 41 مركزا.

عدد المقاعد 11 وفقا للاتي:



- بنت جبيل: شيعي (3).



- النبطية: شيعي (3)

مرجعيون وحاصبيا: 5 مقاعد: سني (1)، شيعي (2)، درزي (1) وروم أرثوذكس (1)

ويبلغ عدد اجمالي المقترعين في قضاء مرجعيون 99022 ناخبا، ذكورا واناثا ويتوزعون بحسب الطوائف على الشكل الآتي:



سريان ارثوذكس (26 ناخبا)

ارمن ارثودكس (45 ناخبا)

روم ارثودكس (6754ناخبا)

أرمن كاثوليك (20 ناخبا)

روم كاثوليك (9318 ناخبا)

سريان كاثوليك (7 ناخبين)

لاتيني (193 ناخبا)

انجيلي (974 ناخبا)

درزي (1011 ناخبا)

سني (3145 ناخبا)

ماروني (5014 ناخبا)

شيعي (72515 ناخبا).

تتنافس فيها 6 لوائح هي:

1 - لائحة الامل والوفاء:

النبطية: عن المقاعد الشيعية الثلاثة هاني حسن قبيسي، محمد حسن رعد وياسين كامل جابر.

بنت جبيل: عن المقاعد الشيعية الثلاثة حسن نظام الدين فضل الله، أيوب فهد حميد وعلي احمد بزي.

مرجعيون وحاصبيا: عن المقعد الدرزي أنور محمد الخليل، عن مقعد الروم الارثوذكس اسعد حليم حردان، عن المقعد السني قاسم عمر هاشم وعن المقعدين الشيعيين علي رشيد فياض وعلي حسن خليل.

2 - لائحة الجنوب يستحق:

النبطية: عن المقاعد الشيعية الثلاثة نديم سميح عسيران، هشام محمود مفيد جابر ومصطفى علي بدر الدين.

بنت جبيل: عن المقاعد الشيعية محمد مصطفى قدوح وحسين جهاد الشاعر.

مرجعيون وحاصبيا: عن المقعد الدرزي وسام كمال شروف، وعن مقعد الروم الارثوذكس شادي جرجس مسعد، عن المقعد السني عماد فؤاد الخطيب وعن المقعدين الشيعيين عباس محمد شرف الدين ومرهف أحمد رمضان.

3 - لائحة شبعنا حكي:

النبطية: عن المقاعد الشيعية أحمد سامي اسماعيل ورامي سلمان عليق.

بنت جبيل: عن المقاعد الشيعية علي محمد حسن الامين.



مرجعيون وحاصبيا: عن مقعد الروم الارثوذكس فادي كليم سلامه، عن المقعد الشيعي عماد محمد قميحه.

4 - لائحة صوت واحد للتغيير:

النبطية: عن المقاعد الشيعية علي حسين حاج علي.

دائرة بنت جبيل: عن المقاعد الشيعية عباس علي سرور، حسين محمد أمين بيضون واحمد محمد مراد.



مرجعيون وحاصبيا: عن المقعد الدرزي غسان مهنا حديفه، عن المقعد الروم الارثوذكس هلا فيليب ابو كسم وعن المقعد السني سعيد محمد عيسى.

5 - لائحة فينا نغير:



النبطية: عن المقاعد الشيعية احمد محمد كامل الاسعد.



بنت جبيل: عن المقاعد الشيعية محمد فرج الله فرج وعبدالله محمود السلمان.



مرجعيون وحاصبيا: عن المقعد الدرزي كنج محمود علم الدين، عن مقعد الروم الارثوذكس منح الياس صعب، عن المقعد السني عدنان حسن الخطيب، عن المقعدين الشيعيين عبير غالب رمضان ورباح كاظم ابي حيدر.

6 - لائحة كلنا وطني:



النبطية: عن المقاعد الشيعية جميل محمد علي بلوط.



بنت جبيل: عن المقاعد الشيعية ريما علي حميد وصلاح مهدي نور الدين.



مرجعيون وحاصبيا: عن المقعد الدرزي أكرم محمد قيس، عن مقعد الروم الارثوذكس فادي عصام ابو جمرة.

محافظة الشمال

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تضم 3 دوائر. عدد الناخبين 862411. عدد المقاعد 28 مقعدا. عدد الاقلام 1084 قلما موزعة على 361 مركزا.

دائرة الشمال الاولى

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تضم عكار، يبلغ عدد الناخبين المحليين: 280006، عدد الناخبين في الخارج: 3685. المجموع العام: 283691. عدد المقاعد 7: سني (3)، علوي (1)، ماروني (1) وروم أرثوذكس (2). عدد أقلام الاقتراع 504 موزعة على 186 مركز اقتراع.

تتنافس فيها 6 لوائح هي:

1 - لائحة القرار لعكار: عن مقعدي الروم الارثوذكس كريم عبدالله الراسي واميل نعيم عبود، عن المقاعد السنية الثلاثة حسين محمد ياسر المصري، وجيه البعريني وعدنان محي الدين مرعب، عن المقعد العلوي حسين محي الدين السلوم وعن المقعد الماروني مخايل انطونيوس ضاهر.

2 - لائحة المستقبل لعكار: عن مقعدي الروم الارثوذكس وهبي خليل خليل قاطيشه وجان نقولا موسى، عن المقاعد السنية الثلاثة محمد مصطفى سليمان، وليد وجيه البعريني ومحمد طارق طلال المرعبي، عن المقعد العلوي خضر منيف حبيب وعن المقعد الماروني هادي فوزي حبيش.

3 - لائحة عكار القوية: عن مقعدي الروم الارثوذكس أسعد رامز درغام ورياض نقولا رحال، عن المقاعد السنية الثلاثة محمد يحيه يحيه، محمد عبد الفتاح شديد ومحمود خضر حداره، عن المقعد العلوي مصطفى علي حسين وعن المقعد الماروني جيمي جورج جبور.

4 - لائحة قرار عكار: عن المقاعد السنية الثلاثة باسم احمد الخالد، كمال عبد الرحيم خزعل وعلي خضر عمر وعن المقعد الماروني جورج انطونيوس نادر.

5 - لائحة لبنان السيادة: عن مقعدي الروم الارثوذكس ايلي اسعد سعد وجوزيف وهبي وهبي، عن المقاعد السنية الثلاثة أحمد حسن جوهر، بدر علي اسماعيل وابراهيم مرعب مرعب، عن المقعد العلوي محمد ابراهيم رستم وعن المقعد الماروني زياد سعود بيطار.

6 - لائحة نساء عكار: عن مقعدي الروم الارثوذكس نضال كرم السكاف وغولاي خالد الاسعد، وعن المقاعد السنيةسعاد حسن صلاح ورولى محمد المراد وعن المقعد الماروني ماري سالم سالم الخوري.

دائرة الشمال الثانية

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تضم طرابلس، المنية والضنية. يبلغ عدد الناخبين المحليين: 345284، عدد الناخبين في الخارج: 4863. المجموع العام: 350147. عدد المقاعد 11: سني (8) علوي (1)، ماروني (1) وروم أرثوذكس (1).

- المنية الضنية: عدد الاقلام 184 موزعة على 56 مركزا.



- طرابلس: 384 قلما موزعة على 43 مركزا.

تتنافس فيها 8 لوائح هي:

1 - لائحة العزم:



الضنية عن المقعدين السنيين جهاد علي يوسف ومحمد احمد طلال الفاضل.



المنية: عن المقعد السني كاظم صالح خير.



طرابلس: عن مقعد الروم الارثوذكس نقولا كميل نحاس. عن المقاعد السنية محمد نجيب عزمي ميقاتي، رشيد ابراهيم المقدم، محمد توفيق محمد راشد سلطان، مرفت محمد فضل الهوز ومحمد أنس عبدالله نديم الجسر، عن المقعد العلوي علي احمد درويش وعن المقعد الماروني جان بدوي عبيد.

2 - لائحة القرار المستقل:

الضنية: عن المقعدين السنيين عبد السلام أحمد طراد وعلي فاروق الصمد.



المنية: عن المقعد السني محمد محمود الحاج احمد.



طرابلس: عن مقعد الروم الارثوذكس منزه جبران صوان، عن المقاعد السنية محمد مصباح عوني أحدب، ناريمان هلال الجمل ووسيم علي علوان، عن المقعد العلوي هشام رياض ابراهيم وعن المقعد الماروني انطوان روفايل خليفه.

3 - لائحة الكرامة الوطنية:



الضنية: عن المقعد السني جهاد مرشد الصمد.



المنية: عن المقعد السني عادل محمد كاظم زريقه.



طرابلس: عن مقعد الروم الارثوذكس رفلي انطوان دياب، عن المقاعد السنية محمد صفوح احمد عصمت شريف يكن، طه عطفت ناجي، فيصل عمر كرامي، أيمن نور الدين عمر وعبد الناصر عبد العزيز المصري وعن المقعد العلوي احمد محمود عمران.

4 - لائحة المجتمع المدني المستقل:

الضنية: عن المقعدين السنيين سماح يحي العرجه وايمن عمر جمال.

المنية: عن المقعد السني عبدالله عبد القادر الرفاعي.

طرابلس: عن مقعد الروم الارثوذكس فادي بيكار الجمل، عن المقاعد السنية جمال نصر الدين حمرا البدوي ووهبه عصام نجا وعن المقعد العلوي حسان حسن خليل.

5 - لائحة المستقبل للشمال:

الضنية: عن المقعدين السنيين قاسم علي عبد العزيز وسامي احمد شوقي فتفت.



المنية: عن المقعد السني عثمان محمد علم الدين.



طرابلس: عن مقعد الروم الارثوذكس نعمة جرجس محفوض، عن المقاعد السنية شادي غسان نشابة، ديما محمد رشيد الجمالي، محمد عبد اللطيف كباره، سمير عدنان الجسر ووليد محمود الصوالحي، عن المقعد العلوي ليلى حسن شحود وعن المقعد الماروني جورج طانيوس البكاسيني.

6 - لائحة قرار الشعب:

الضنية: عن المقعدين السنيين علي مصطفى هرموش واحمد محمد شندب.



المنية: عن المقعد السني كمال محمد صالح الخير.



طرابلس: عن مقعد الروم الارثوذكس نسطاس وليم الكوشاري، عن المقاعد السنية خالد كامل روميه، عن المقعد العلوي محمود عبد الكريم شحاده وعن المقعد الماروني طوني فريد ماروني.

7 - لائحة كلنا وطني:

الضنية: عن المقعدين السنيين داني محمود عثمان.



المنية: عن المقاعد السنية أحمد مصطفى الدهيبي



طرابلس: عن مقعد الروم الارثوذكس فرح ابراهيم عيسى، عن المقاعد السنية مالك فيصل مولوي، واثق عبد الرزاق المقدم، محمد منظر أشرف معاليقي، يحي كمال مولود وناريمان عادل الشمعه، عن المقعد العلوي زين الدين نور الدين ديب وعن المقعد الماروني موسى أسعد خوري.

8 - لائحة لبنان السيادة:



الضنية: عن المقعدين السنيين راغب محمد فيصل رعد واسامة نديم امون.



المنية: عن المقاعد السنية وليد محمد المصري.



طرابلس: عن مقعد الروم الارثوذكس جورج نقولا الجلاد، عن المقاعد السنية علي عبد الحليم الايوبي، أشرف احمد ريفي، خالد عمر تدمري، محمد كمال الدين سلهب ومحمد وليد عبد القادر قمر الدين، عن المقعد العلوي بدر حسين عيد وعن المقعد الماروني حليم نعيم زعني.

دائرة الشمال الثالثة

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تضم البترون، الكورة، بشري وزغرتا، يبلغ عدد الناخبين المحليين: 237121، عدد الناخبين في الخارج: 12333. المجموع العام: 249454. تضم زغرتا، بشري، الكورة والبترون. عدد المقاعد 10 وفقا للاتي: زغرتا ماروني (3)، بشري: ماروني (2)، الكورة: روم أرثوذكس (3)، البترون ماروني (2).

عدد أقلام الاقتراع في بشري: 96 قلما موزعة على 32 مركزا.

عدد أقلام الاقتراع في البترون: 143 قلم اقتراع موزعة على 75 مركزا.

عدد أقلام الاقتراع في زغرتا: 149 قلما موزعة على 62 مركزا.

عدد أقلام الاقتراع في الكورة: 128 قلما موزعة على 48 مركزا.



يتوزع الناخبون في البترون كالآتي: حوالى 42301 مارونيا، روم أرثوذكس 10132،سني 3848، شيعي 1041، بالاضافة إلى ناخبين من مذاهب أخرى من علويين وأرمن وانجيليين ولاتين، وسريان ودروز وكلدان ونسطوريين وأشوريين.



* يتوزع عدد الناخبين في الكورة كالآتي: موارنة 13000، روم أرثوذكس 35000، كاثوليك 700، سني 8500، شيعي 1200، أرمن 150، إنجيلي 200، سريان 100، أقليات 180،علوي 500 ودروز 10.



* يتوزع عدد الناخبين في بشري كالآتي: 46512 موارنة، 1380 أرثوذكس، 554 كاثوليك، 109 سنة، 27 شيعة.



* يتوزع عدد الناخبين في زغرتا كالآتي: ماروني 64129، روم أرثوذكس 3201، روم كاثوليك 337، أرمن 289، سني 10103، علوي 69، شيعي 86 ومختلف 75.

تتنافس فيها 4 لوائح هي:

1 - لائحة الشمال القوي:

البترون: عن المقعدين المارونيين نعمه ابراهيم ابراهيم، جبران جرجي باسيل.

الكورة: عن مقاعد الروم الارثوذكس الثلاثة نقولا بك فؤاد بك غصن غصن، جورج نعيم عطالله، غريتا حبيب صعب.

بشري: عن المقعدين المارونيين سعيد يوسف طوق وجورج بدوي بطرس.

زغرتا: عن المقاعد المارونية الثلاثة بيار جرجس رفول، جواد سيمون بولس وميشال رانه معوض.

2 - لائحة كلنا وطني:

البترون: عن المقعدين المارونيين ليال سمعان بو موسى وانطوان حبيب الخوري حرب.

الكورة: عن مقاعد الروم الارثوذكس بسام نديم غنطوس وفدوى فايز ناصيف.

بشري: عن المقعدين المارونيين ادمون مخائيل طوق وموريس رومانوس الكوره.

زغرتا: عن المقاعد المارونية الثلاثة رياض سركيس غزاله، انطوان يوسف يمين وانطونيا رامز غمره.

3 - لائحة معا للشمال ولبنان:

البترون: عن المقعدين المارونيين بطرس جوزف الخوري حرب .

الكورة: عن مقاعد الروم الارثوذكس فايز ميشال غصن، عبدالله سليم الزاخم وسليم عبدالله سعادة.

بشري: عن المقعدين المارونيين روي بهجت عيسى الخوري وملحم جبران طوق.

زغرتا: عن المقاعد المارونية الثلاثة سليم بك يوسف بك كرم، اسطفان بطرس الدويهي وطوني سليمان فرنجية.



4 - لائحة نبض الجمهورية القوية:

البترون عن المقعدين المارونيين فادي يوسف سعد وسامر جورج سعادة

الكورة: عن مقاعد الروم الارثوذكس الثلاثة ألبر جميل اندراوس، فادي عبدالله كرم وجورج موسى منصور.

بشري: عن المقعدين المارونيين ستريدا الياس طوق وجوزاف جرجس اسحق.

زغرتا: عن المقاعد المارونية الثلاثة ميشال باخس الدويهي، ماريوس بطرس البعيني وقيصر فريد معوض.

محافظة بيروت

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تضم دائرتين، بيروت الاولى وبيروت الثانية. عدد الناخبين 477126. عدد المقاعد 19 مقعدا. عدد اقلام الاقتراع 823 موزعة على 72 مركزا.

دائرة بيروت الاولى

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تضم: الاشرفية، الرميل، المدور والصيفي. يبلغ عدد الناخبين المحليين: 130964، وعدد الناخبين في الخارج: 3391، المجموع العام: 134355. عدد الاقلام 247 موزعة على 24 مركزا. عدد المقاعد 8: ماروني (1)، روم كاثوليك (1)، روم أرثوذكس (1)، أرمن كاثوليك (1)، أرمن أرثوذكس (3) وأقليات (1).

تتنافس فيها 5 لوائح هي:

1 - لائحة الوفاء لبيروت: عن مقعد الارمن الكاثوليك انطوان جوزف قلايجيان، عن مقعد الاقليات جينا جميل الشماس، عن مقعد الروم الارثوذكس روبير عبدو الابيض، عن المقعد الماروني روجه امال الشويري.

2 - لائحة بيروت الاولى: عن مقاعد الارمن الارثوذكس الثلاثة اويديس بغوص داكسيان، كارول نورا خاتشيك بابكيان وألينا نيشان كلونسيان، عن مقعد الارمن الكاثوليك جان أرشاك طالوزيان، عن مقعد الاقليات رياض امين عاقل، عن مقعد الروم الارثوذكس عماد نعيم واكيم، عن مقعد الروم الكاثوليك ميشال بيير فرعون، عن المقعد الماروني نديم بشير الجميل.

3 - لائحة بيروت الاولى القوية: عن مقاعد الارمن الارثوذكس الثلاثة ألكسندر ابراهام ماطوسيان، هاكوب مارديروس همبارسوم ترزيان وسبوح أوهانس قالبكيان، عن مقعد الارمن الكاثوليك سارج اغوب جوخاداريان، عن مقعد الاقليات انطوان قسطنطين بانو، عن مقعد الروم الارثوذكس نقولا ايلي شماس، عن مقعد الروم الكاثوليك نقولا موريس صحناوي، عن المقعد الماروني مسعود جوزف الاشقر.

4 - لائحة كلنا وطني: عن مقاعد الارمن الارثوذكس بوليت سيراكان ياغوبيان، لوري قره بت حيطانيان وليفون هوسب تلفزيان، عن مقعد الارمن الكاثوليك يوركي موريس تيروز، عن مقعد الاقليات جمانة عطالله سلوم، عن مقعد الروم الارثوذكس زياد ريمون عبس، عن مقعد الروم الكاثوليك لوسيان جرجس بو رجيلي، عن المقعد الماروني جيلبير جورج ضومط.

5 - لائحة نحنا بيروت: عن مقاعد الارمن الارثوذكس سيبوه يغيا مخجيان، عن مقعد الارمن الكاثوليك سيرج بارج طورسركيسيان، عن مقعد الاقليات رفيق جبرائيل بازرجي، عن مقعد الروم الارثوذكس ميشيل جبران تويني وعن المقعد الماروني جورج ريمون صفير.

دائرة بيروت الثانية

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تضم: راس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المزرعة، المصيطبة، المرفأ والباشورة. يبلغ عدد الناخبين المحليين: 346162، وعدد الناخبين في الخارج: 7002. المجموع العام: 353164. عدد المقاعد 11: سني (6)، شيعي (2)، درزي (1)، روم أرثوذكس (1) وانجيلي (1). عدد الاقلام 576 موزعين على 48 مركزا.

تتنافس فيها 9 لوائح هي:

1 - لائحة البيارتة المستقلين: عن المقعد الانجيلي فادي بهنان زرازير، عن المقعد الدرزي انديرا سمير الزهيري، عن مقعد الروم الارثوذكس ليون سورين سيوفي، عن المقاعد السنية خالد ابراهيم حنقير، عبد الرحمن خضر الغلايني، وليد شفيق شاتيلا، خالد سعيد ممتاز وعبد الكريم حسين عيتاني وعن المقعدين الشيعيين جهاد علي حمود ووسام سعيد عكوش.

2 - لائحة المستقبل لبيروت: عن المقعد الانجيلي باسم الدكتور رمزي الشاب، عن المقعد الدرزي فيصل عفيف الصايغ، عن مقعد الروم الارثوذكس نزيه نقولا نجم، عن المقاعد السنية الستة تمام صائب بك سلام، رولا نزار الطبش، ربيع محمد حسونه، زاهر وليد عيدو، سعد الدين رفيق الحريري ونهاد صالح المشنوق، عن المقعدين الشيعيين غازي علي يوسف وعلي كمال الشاعر.

3 - لائحة المعارضة البيروتية: عن المقعد الدرزي زينه شوقي منصور، عن مقعد الروم الارثوذكس بشارة نعيم خيرالله، عن المقاعد السنية عامر احمد اسكندراني، زياد غازي عيتاني، أكرم محمد سنو، ياسين معروف قدادو وصفيه معروف ظاظا وعن المقعد الشيعي لينا محمد علي حمدان.

4 - لائحة بيروت الوطن: عن المقعد الانجيلي دلال حليم الرحباني، عن المقعد الدرزي سعيد علي حلبي، عن مقعد الروم الارثوذكس جورج غسان شقير، عن المقاعد السنية صلاح الدين يوسف سلام، عماد مدحت الحوت، سعد الدين نمر الوزان، مصطفى بشير بنبوك، محمد نبيل عثمان بدر وبشار حسين قوتلي، عن المقعدين الشيعيين ابراهيم محمد مهدي شمس الدين وسلوى ايوب خليل.

5 - لائحة صوت الناس: عن المقعد الانجيلي نبيل رياض السبعلي، عن المقعد الدرزي هاني رامز فياض، عن مقعد الروم الارثوذكس عمر نجاح واكيم، عن المقاعد السنية فراس عبد الرحمن منيمنة، يوسف عبد القادر الطبش، حنان احمد عثمان، فاتن فيصل زين، ابراهيم محمد الحلبي الدلال ورلى توفيق الحوري، عن المقعدين الشيعيين نعمت هاشم بدر الدين.

6 - لائحة كرامة بيروت: عن المقعد الدرزي رجا رفيق الزهيري، عن مقعد الروم الارثوذكس مخايل بهاء مخايل، عن المقاعد السنية محمد خير صالح القاضي، محمد نبيل شاتيلا، جهاد حسن الاحمد مطر، حنان عدنان الشعار، خالد محمود حمود وخلود موفق الوتار وعن المقعدين الشيعيين علي حسين سبيتي.

7 - لائحة كلنا بيروت: عن المقعد الانجيلي نهاد سليم يزبك، عن مقعد الروم الارثوذكس زينة نبيه مجدلاني، عن المقاعد السنية فاطمة احمد مشرف، ندين محمود عيتاني، مروان وليد الطيبي، حسن فيصل سنو وابراهيم حسن منيمنة وعن المقعدين الشيعيين ناجي حسين قديح.

8 - لائحة لبنان حرزان: عن المقعد الانجيلي نديم قزحيا قسطه، عن المقعد الدرزي زينة كمال منذر، عن مقعد الروم الارثوذكس خليل اميل برمانه، عن المقاعد السنية محمود عبد القادر كريدية، رنا محمد سمير الشميطلي، فؤاد مصطفى مخزومي، عصام بشير برغوت، معروف محمود عيتاني وسعد الدين حسن خالد وعن المقعدين الشيعيين يوسف محمد بيضون.

9 - لائحة وحدة بيروت: عن المقعد الانجيلي ادكار جوزف طرابلسي، عن المقاعد السنية عمر عبد القادر غندور، عدنان خضر طرابلسي ومحمد امين انور بعاصيري، عن المقعدين الشيعيين امين محمد شري ومحمد مصطفى خواجة.

محافظة جبل لبنان

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تضم 4 دوائر. عدد الناخبين 831053. عدد المقاعد 35. عدد الاقلام 1673 موزعة على 555 مركزا.

دائرة جبل لبنان الاولى

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تضم جبيل وكسروان. عدد الناخبين المحليين: 172707، عدد الناخبين في الخارج: 4111،



المجموع العام : 176818. عدد المقاعد 8 وفقا للاتي:



جبيل: شيعي (1) وماروني (2).

- كسروان: ماروني (5).

- جبيل: عدد الاقلام 179 موزعة على 111 مركزا.

- كسروان: عدد الاقلام 198 موزعة على 71 مركزا



عدد الناخبين في قضاء جبيل على لوائح الشطب لانتخابات 2018 النيابية

80595 زائد 1973 تسجلوا في الخارج



التوزيع الطائفي

1 - ماروني: 57262

2 - شيعة: 17170

3 - سنة : 2143

4 - ارمن اورثوذوكس: 906

5 - ارمن كاثوليك: 79

6 - آشوري:7

7 - انجيلي: 94

8 - روم اورتوذوكس: 2470

9 - روم كاثوليك: 310

10 - سريان اورثوذوكس: 9

11 - سريان كاثوليك: 20

12 - علوي: 26

13 - كلدان: 28

14 - لاتين: 62

تتنافس فيها 5 لوائح هي:

1 - لائحة التضامن الوطني:

جبيل: عن المقعد الشيعي حسين محمد زعيتر وعن المقعدين المارونيين بسام أسد الهاشم وجان لوي لويس قرداحي

كسروان: عن المقاعد المارونية كارلوس بطرس ابي ناضر، جوزيف طانيوس الزايك، جوزاف طانيوس زغيب، زينة جوزاف الكلاب وميشال بشارة كيروز.

2 - لائحة التغيير الاكيد:

جبيل: عن المقعد الشيعي محمود ابراهيم عواد، عن المقعدين المارونيين زياد حليم الحواط وفادي نجيب روحانا صقر.

كسروان: عن المقاعد المارونية روك انطوان طانيوس مهنا، باتريسيا جان الياس، شوقي جرجس الدكاش، نعمان جوزيف مراد وزياد حبيب خليفة هاشم.

3 - لائحة عنا القرار:

جبيل: عن المقعد الشيعي مصطفى علي الحسيني وعن المقعدين المارونيين فارس انطون سعيد وجان نسيب الحواط.

كسروان: عن المقاعد المارونية فريد هيكل الخازن، يوسف المعروف جوزف حنا خليل، يولاند سيمون خوري، شاكر الياس سلامة وجلبرت موريس زوين.

4 - لائحة كلنا وطني:



جبيل: عن المقعد الشيعي محمد كرم المقداد وعن المقعدين المارونيين رانيا فيكتور باسيل ونديم شفيق سعيد.

كسروان: عن المقاعد المارونية يوسف الياس سلامة، جوزفين انطوان زغيب ودوري نزيه ضو.



5 - لائحة لبنان القوي:

جبيل: عن المقعد الشيعي ربيع خليل عواد وعن المقعدين المارونيين وليد نجيب الخوري وسيمون فريد ابي رميا.

كسروان: عن المقاعد المارونية نعمة جورج افرام، زياد سليم بارود، روجه جرجي عازار، شامل رشيد روكز ومنصور فؤاد غانم البون.



دائرة جبل لبنان الثانية

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تضم المتن، عدد الناخبين المحليين: 175096، عدد الناخبين في الخارج: 4693، المجموع العام: 179789. عدد الاقلام 395 موزعة على 111 مركزا. عدد المقاعد 8: ماروني (4)، روم كاثوليك (1)، روم أرثوذكس (2) وأرمن أرثوذكس (1)



تتنافس فيها 5 لوائح هي:



1 - لائحة المتن القوي: عن مقعد الارمن الارثوذكس اغوب اوهانس اغوب باقرادونيان، عن مقعدي الروم الارثوذكس الياس نقولا بو صعب وغسان اميل مخيبر، عن مقعد الروم الكاثوليك ادكار بولس معلوف وعن المقاعد المارونية غسان أسد الاشقر، كورين قبلان الاشقر، سركيس الياس سركيس وابراهيم يوسف كنعان.



2 - لائحة المتن قلب لبنان: عن مقعد الارمن الارثوذكس آرا مكرديج قيونيان، عن مقعدي الروم الارثوذكس لينه سمير مخيبر، جسيكا جوزيف عازار، عن مقعد الروم الكاثوليك ميشال جورج مكتف، عن المقاعد المارونية جيزيل ادوار عبدو نعمه هاشم، ماجد ادي فائق ابي اللمع، رازي وديع الحاج وشكري نسيب مكرزل.



3 - لائحة الوفاء المتنية: عن مقعد الروم الارثوذكس ميشال الياس المر، عن مقعد الروم الكاثوليك جورج جوزف عبود، عن المقاعد المارونية ميلاد فارس السبعلي، شربل سمعان ابو جودة ونجوى توفيق عازار.



4 - لائحة كلنا وطني: عن مقعدي الروم الارثوذكس جورج نعيم الرحباني، عن مقعد الروم الكاثوليك شربل مارون نحاس، عن المقاعد المارونية فكتوريا سبع الخوري، اديب يوسف طعمه، نادين فيكتور موسى واميل جرجي كنعان.



5 - لائحة نبض المتن: عن مقعد الارمن الاثوذكس يغيشه قره بت أندونيان، عن مقعدي الروم الارثوذكس فيوليت كركور غزال ومازن اسعد السكاف، عن مقعد الروم الكاثوليك مخايل الياس الرموز وعن المقاعد المارونية ندى خطار غريب، سامي امين الجميل، جوزيف قزحيا كرم والياس رائيف حنكش.



دائرة جبل لبنان الثالثة

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تضم بعبدا عدد الناخبين المحليين: 161994، عدد الناخبين في الخارج: 4163، المجموع العام: 166157. عدد الاقلام 314 موزعة على 78 مركزا. عدد المقاعد 6: شيعي (2)، درزي (1)، ماروني (3).



تتنافس فيها 4 لوائح هي:



1 - لائحة الوفاق الوطني: عن المقعد الدرزي سهيل أسعد الاعور، عن المقعدين الشيعيين فادي فخري علامة وعلي فضل عمار، عن المقاعد المارونية ناجي كميل غاريوس، آلان جوزف عون وحكمت فرج ديب.

2 - لائحة سوا لبعبدا: عن المقعد الدرزي أجود محمد العياش، عن المقعدين الشيعيين ألفت حمزة السبع وسعيد محمد علامة، عن المقاعد المارونية ايلي مخايل غاريوس، بول شفيق ابي راشد ورمزي جميل بو خالد.



3 - لائحة كلنا وطني: عن المقعد الدرزي رانية رفعت المصري، عن المقعدين الشيعيين علي حسن درويش وواصف حبيب الحركة، عن المقاعد المارونية زياد مخايل عقل، ماري كلود البر الحلو وجوزف انطوان وانيس.



4 - لائحة وحدة وانماء بعبدا: عن المقعد الدرزي هادي محمد رفيق ابو الحسن، عن المقعدين الشيعيين صلاح محمود الحركة، وعن المقاعد المارونية جوزف ميشال عضيمي، سينتيا احمد رياض الاسمر وبيار رشيد بو عاصي.



دائرة جبل لبنان الرابعة

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تضم الشوف وعاليه عدد الناخبين المحليين: 321256 عدد الناخبين في الخارج: 82900.



- الشوف: عدد الاقلام 380 قلما موزعة 113 مركزا.



- عاليه: 244 قلما موزعة على 81 مركزا.



عدد المقاعد 13 وفقا للاتي:



- الشوف: سني (2)، درزي (2)، ماروني (3) وكاثوليك (1).



- عاليه: درزي (2)، ماروني (2) وأرثوذكس (2).



تتنافس فيها 6 لوائح هي:



1 - لائحة القرار الحر:



الشوف: عن المقعدين الدرزيين سامي توفيق حماده وألحان وليد فرحات، عن مقعد الروم الكاثوليك غسان نعيم مغبغب، عن المقعدين السنيين رأفت احمد شعبان ومازن خلف شبو، عن المقاعد المارونية كميل ميشال دوري شمعون، دعد ناصيف القزي وجوزاف حسيب عيد.



دائرة عاليه: عن المقعدين الدرزيين سامي سلمان الرماح، عن المقعدين المارونيين انطوان نسيب بو ملهم وتيودورا طوني بجاني.



2 - لائحة المصالحة:



الشوف: عن المقعدين الدرزيين تيمور وليد جنبلاط ومروان محمد حماده، عن مقعد الروم الكاثوليك نعمة يوسف طعمة، عن المقعدين السنيين محمد قاسم رشيد الحجار وبلال احمد عبدالله وعن المقاعد المارونية ناجي نبيه البستاني، جورج جميل عدوان وغطاس سمعان الخوري.



عاليه: عن المقعدين الدرزيين أكرم حسين شهيب، عن مقعد الروم الارثوذكس أنيس وديع نصار، عن المقعدين المارونيين راجي نجيب السعد وهنري بيار الحلو.



3 - لائحة الوحدة الوطنية:



الشوف: عن المقعدين الدرزيين وئام ماهر نجيب وهاب، عن مقعد الروم الكاثوليك سليمان محفوظ ابو رجيلي، عن المقعدين السنيين زاهر انور الخطيب والياس عبد السلام البراج، عن المقاعد المارونية زياد انطوان الشويري واسعد ادمون ابو جودة.



عاليه: عن المقعدين الدرزيين خالد عارف خداج وشفيق سلامه رضوان، عن مقعد الروم الارثوذكس وليد انيس خيرالله، عن المقعدين المارونيين سهيل خليل بجاني.



4 - لائحة ضمانة الجبل:



الشوف: عن المقعدين الدرزيين مازن عصمت بو درغم ومروان سلمان الصابري حلاوي، عن مقعد الروم الكاثوليك غسان امال عطالله، عن المقعدين السنيين علي صلاح الدين الحاج وطارق محمد الخطيب، عن المقاعد المارونية فريد جورج فيليب البستاني، ماريو عزيز عون وسمير يوسف عون.



عاليه: عن المقعدين الدرزيين الامير طلال الامير مجيد ارسلان، عن مقعد الروم الارثوذكس الياس شديد حنا، عن المقعدين المارونيين عماد مارون الحاج الملقب بالمعلم وسيزار ريمون ابي خليل.



5 - لائحة كلنا وطني:



الشوف: عن المقعدين الدرزيين ماهر مأمون ابو شقرا ورانية عادل غيث، عن مقعد الروم الكاثوليك انطوان حبيب فواز، عن المقعدين السنيين مازن محمد نصر الدين ومحمد سامي الحجار وعن المقاعد المارونية جورج اميل عون وغادة غازي ماروني.



عاليه: عن المقعدين الدرزيين عماد حسيب القاضي وعلاء انور الصايغ، عن مقعد الروم الارثوذكس زويا نجيب جريديني وعن المقاعد المارونية كارل فريد بو ملهم.



6 - لائحة مدنية:



الشوف: عن المقعدين الدرزيين رامي نهاد حماده، عن مقعد الروم الكاثوليك شكري يوسف حداد، عن المقعدين السنيين مايا وحيد ترو وعن المقاعد المارونية مروان عزيز المتني، ايليان ميشال قزي والياس نجيب غريب.



عاليه: عن المقعدين الدرزيين مارك بهجات ضو، عن المقعدين المارونيين فادي فؤاد الخوري.