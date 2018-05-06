إخراج 57 حافلة تقل المئات من الإرهابيين من يلدا وبيت سحم وببيلا

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بدأ أمس تجهيز الدفعة الثالثة من الحافلات لنقل الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية مع عائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إلى شمال سورية في إطار الاتفاق الرامي إلى إنهاء الوجود الارهابي في البلدات الثلاث جنوب دمشق.

وأفاد مراسل سانا الحربي من جنوب دمشق بتواصل إجراءات إخراج الدفعة الثالثة من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم حيث تم تجهيز57 حافلة وإخراجها عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق وتجميعها على أطراف البلدة ليصار إلى نقلها دفعة واحدة إلى شمال سورية بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

وتم خلال اليومين الماضيين إخراج 46 حافلة تقل المئات من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم ونقلهم إلى شمال سورية في إطار تنفيذ الاتفاق الذي أعلن عنه الأحد الماضي والقاضي بإخراج من يرغب من الإرهابيين مع عائلاتهم من البلدات الثلاث وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم.

ويقضي الاتفاق أيضا بعودة مؤسسات الدولة الى يلدا وببيلا وبيت سحم وتقديم الخدمات للمواطنين فور الانتهاء من اخراج الارهابيين منها.

ولفت المراسل إلى أن العمل مستمر لتجهيز المزيد من الحافلات داخل بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم لإخراجها تباعا عبر ممر بيت سحم مبينا أن عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم مستمرة حتى الانتهاء من نقل جميع الإرهابيين الرافضين للتسوية.

ورضخت التنظيمات الارهابية بمختلف مسمياتها خلال الاشهر الماضية الى سلسلة اتفاقات بريف دمشق وفقا لشروط الحكومة السورية وتحت ضربات الجيش العربي السوري المركزة والمكثفة التي أوقعت خسائر فادحة بهياكل هذه التنظيمات ومتزعميها ما أرغمها على الخروج إلى شمال سورية.