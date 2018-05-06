... لأول مرة منذ الإستقلال

A + A -

يخوض اللبنانيون اليوم تجربة هي الأولى من نوعها لاختيار نوابهم الـ128 من بين 596 مرشحاً توزعوا على 77 لائحة بينها أكثر من 10 للمجتمع المدني، في 15 دائرة، وفق قانون انتخاب جديد على النظام النسبي، مع حق اختيار مرشح مفضل في اللائحة المقفلة، لكن في الدائرة المصغرة (القضاء)، بعدما اعتادوا الاقتراع وفق النظام الأكثري منذ ما قبل الاستقلال.

وللانتخابات اللبنانية أهمية خاصة، بعد 9 سنوات نتيجة التمديد للبرلمان الحالي مرتين.

ويرصد المجتمع الدولي اليوم الانتخابي إن في دوائر القرار أو على صعيد نزاهة الاقتراع، من طريق مئات من المراقبين الدوليين الذين انتشروا في كل الدوائر.