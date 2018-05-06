اللبنانيون إلى صناديق الاقتراع

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يتوجه اللبنانيون الى صناديق الاقتراع صباح اليوم الأحد، على ان يتم إقفال الصناديق في السابعة مساء.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية انها تتلقى الشكاوى والاتصالات والاستفسارات على خط ساخن رقمه 1760.

بدورها، هيئة الاشراف على الانتخابات لاحظت ان بعض وسائل الاعلام لا تتقيد بالصمت الانتخابي، مذكرة بالإجراءات القانونية الممكن اتخاذها، بعدما تبين نقص الالتزام بالمادة 78 من قانون الانتخابات.

إلى ذلك، تم امس توزيع الموظفين وصناديق الاقتراع على الاقلام في مختلف الدوائر الانتخابية الخمس عشرة، بالإضافة الى متطوعي الجمعيات المعنية بمراقبة الانتخابات.

ودعي نحو 3.7 ملايين ناخب لبناني للتوجه إلى مراكز الاقتراع لانتخاب مجلس نيابي جديد بعد تسع سنوات استثنائية تخللتها خلافات سياسية حادة وأحداث امنية وثلاثة تمديدات لبرلمان 2009.

ويتوزع الناخبون اللبنانيون على 15 دائرة انتخابية بينها دوائر مركبة من عدة اقضية اكبرها دائرة الجنوب الثالثة.