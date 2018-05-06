قبل ساعات من فتح صناديق الإقتراع.. انسحاب مرشح من المعركة الإنتخابية

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أصدر المرشح عن المقعد السني في دائرة الشمال الثانية- قضاء الضنية الدكتور جهاد يوسف، البيان الآتي: "يعز علي عشية البدء بالعملية الانتخابية، أن أتوجه إلى أهلي وأبناء منطقتي في قضاء الضنية، بإعلان انسحابي من معركة الانتخابات النيابية، في ضوء ما آلت إليه التطورات من خروج على القواعد، التي قررنا على أساسها خوض هذه المعركة.

ولقد توصلت إلى هذا القرار، نتيجة التشاور مع دولة الرئيس سعد الحريري، الذي أكد التزامه بكل ما يؤمن إنماء الضنية وحقوق أبنائها.

إنني من موقع التزامي المعروف بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتأكيدي مواصلة العمل في سبيل تقدم الضنية ونموها، أتعهد للأهل ورفاق الدرب بشرح الأسباب الكاملة، التي تقف وراء هذا القرار، مشددا على أهمية اكتمال الاستحقاق الانتخابي بما يؤدي إلى خدمة الضنية وأبنائها".

يشار إلى أنه تم توزيع صورة تجمع يوسف مع الرئيس الحريري.