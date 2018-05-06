مواعيد وأماكن اقتراع عدد من المرشحين غدا

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أعلنت أحزاب وتيارات وأعضاء عدد من اللوائح، مواعيد وأماكن اقتراع مرشحيها غدا، وفق الآتي:

اقتراع مرشحي "تيار المستقبل" في كل لبنان:

- لائحة "المستقبل لبيروت"- دائرة بيروت الثانية:

الرئيس سعد الحريري (عبر مكتبه الإعلامي).

الرئيس تمام سلام 10,30 قبل الظهر في مدرسة خديجة الكبرى- عائشة بكار.

نهاد المشنوق (عبر مكتبه الإعلامي).

رولا الطبش جارودي 11,00 قبل الظهر في مدرسة عمر الزعني المتوسطة الرسمية المختلطة- الملعب البلدي.

ربيع حسونة 12,00 ظهرا في مدرسة عمر فروخ الابتدائية المختلطة- مقابل المدينة الرياضية.

زاهر وليد عيدو 7,00 صباحا في مدرسة علي بن أبي طالب- بشارة الخوري.

نقولا نجم 9,00 صباحا- مدرسة مارالياس بطينة- وطى المصيطبة.

علي الشاعر 10,00 صباحا- متوسطة بيروت العالية للبنات- الباشورة.

غازي يوسف 8,00 صباحا- متوسطة المستقبل- شارع داوود عامون- بشارة الخوري.

- لائحة "التكامل والكرامة في صيدا وجزين"- دائرة الجنوب الأولى:

بهية الحريري 9,00 صباحا- متوسطة الشهيد معروف سعد الرسمية- صيدا.

حسن شمس الدين 11,00 قبل الظهر- مركز مدارس الإيمان- صيدا.

- لائحة "المستقبل لعكار"- دائرة الشمال الأولى:

محمد طارق المرعبي 11,00 قبل الظهر- مدرسة عيون الغزلان- قرب مسجد البلدة.

وليد البعريني 12,00 ظهرا- تكميلية فنيدق.

محمد سليمان 9,30 صباحا- مدرسة الهيشة الرسمية- وادي خالد.

هادي حبيش 10,30 قبل الظهر- الريجي الضهر- القبيات.

جان موسى 10,15 قبل الظهر- مركز البلدية- ساحة البلدة- جبرايل.

- لائحة "المستقبل للشمال"- دائرة الشمال الثانية:

* طرابلس

محمد كبارة (عبر مكتبه الإعلامي).

سمير الجسر 8,00 صباحا- الكلية الاسلامية.

وليد صوالحي 8,00 صباحا- مدرسة النصر- المينا.

شادي نشابة 9,00 صباحا- ثانوية الملعب- طريق المئتين.

ليلي شحود 8,00 صباحا- مدرسة لقمان- باب التبانة.

* الضنية

سامي فتفت: 10,15 قبل الظهر- مدرسة سير الرسمية للصبيان- بلدة سير.

قاسم عبد العزيز 9,30 صباحا- تكميلية الدكتور واضح الصمد- بلدة بخعون- الضنية.

* المنية

عثمان علم الدين 10,00 صباحا- مدرسة الانجليزي- عين البيضا- المنية.

- لائحة "زحلة للكل"- دائرة البقاع الأولى:

عاصم عراجي 9,30 صباحا- مجمع مدارس بر الياس(الثانوية)- بر الياس.

نزار دلول 9,00 صباحا- متوسطة رياق الرسمية الأولى- رياق.

ماري جان بيلازكجيان 12,55 ظهرا- ميدان شرقي زحلة.

- لائحة "المستقبل للبقاع الغربي وراشيا"- دائرة البقاع الثانية:

زياد ناظم القادري 9,00 صباحا- متوسطة مزرعة عزة الرسمية- عزة- قضاء راشيا.

محمد قاسم القرعاوي 9,00 صباحا- مدرسة المعارف- غرفة 4- القرعون- قضاء البقاع الغربي.

أمين وهبي 9,15 صباحا- مدرسة لبايا الرسمية- لبايا- قضاء البقاع الغربي.

- لائحة "الكرامة والإنماء"- دائرة البقاع الثالثة:

بكر الحجيري 11,00 قبل الظهر- معهد عرسال المهني- عرسال.

حسين صلح 7,30 صباحا- معهد الأبرار المهني- حي الصلح- بعلبك.

- لائحة "المصالحة" في الشوف وعاليه- دائرة جبل لبنان الرابعة:

محمد الحجار 10,00 صباحا- مدرسة الكلاج- حي السهلة- شحيم.

غطاس خوري 13,00 ظهرا- مركز كفرنيس الانتخابي- كفرنيس- الشوف.

- لائحة "الجنوب يستحق"- دائرة الجنوب الثالثة:

عماد الخطيب 9,45 صباحا- مدرسة شبعا الرسمية- شبعا.

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اقتراع مرشحي كتلة "التنمية والتحرير":

- دائرة صور:

علي خريس 8,30 صباحا في مقر البلدية في بلدة برج رحال.

عناية عز الدين 9,30 صباحا في المدرسة الرسمية في بلدة شحور.

- دائرة بعبدا:

فادي علامة 10,00 صباحا في مدرسة الغبيري الرسمية الثانية للبنات- حي الجامع- في الشياح.

- دائرة النبطية:

هاني قبيسي 9,30 صباحا في مدرسة زبدين الرسمية.

ياسين جابر 10,30 قبل الظهر في مهنية النبطية في قلم اقتراع حي البياض.

- دائرة الزهراني:

علي عسيران 9,30 في مهنية صيدا في قلم الاقتراع عن حي الدكرمان.

ميشال موسى 10,00 صباحا في تكميلية مغدوشة الرسمية.

- دائرة مرجعيون:

علي حسن خليل 10,30 قبل الظهر في مدرسة علي حسين عبدالله- الخيام- غرفة رقم 1.

قاسم هاشم 8,30 صباحا في ثانوية شبعا الرسمية.

دائرة بعلبك الهرمل:

غازي زعيتر 9,30 صباحا في مدرسة القصر الفنية (المهنية) الغرفة رقم 4.

- دائرة بنت جبيل:

علي بزي 10,00 صباحا في مدرسة بنت جبيل الثانية المختلطة الرسمية.

أيوب حميد 10,30 قبل الظهر في مدرسة الشهيد موسى بداح- بيت ليف.

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اقتراع مرشحي لائحة "الأمل والوفاء" في دائرتي بعلبك- الهرمل وزحلة:



جميل السيد 10,00 في تجمع المدارس- بعلبك.

كامل الرفاعي ويونس الرفاعي 11,00 في مدرسة النور (التوجيه)- حي ال الرفاعي- بعلبك.

أنور جمعة 11,00 في المدرسة الرسمية في علي النهري.

ابراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن الساعة العاشرة صباحا في ثانوية النبي شيت.

اميل رحمة 10,45 في ثانوية دير الأحمر.

علي المقداد 8,30 في مدرسة مقنة الرسمية.

الوليد سكرية 8,30 في مدرسة الفاكهة الرسمية.

ايهاب حمادة 10,30 في ثانوية الهرمل.

ويقترع أمين شري الساعة 12,00 في ثانوية مجمع أهل البيت التربوي الثقافي (تابعة لجمعية الإمداد الخيرية)- زقاق البلاط- قرب المخفر.

وعلي عمار الساعة 9,00 صباحا في التكميلية الثالثة المختلطة- تحويطة برج البراجنة.

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اقتراع مرشحي حزب الكتائب اللبنانية:

سامي الجميل 10,30 في ثانوية بكفيا الرسمية.

ايلي ماروني 12,00 ظهرا في زحلة- مدرسة الصنايع- قرب مستشفى تل شيحا.

نديم الجميل 9,00 صباحا في ثانوية بكفيا الرسمية.

سامر سعادة 11,30 قبل الظهر في قلم شبطين- البترون.

الياس حنكش 11,30 في مدرسة مار ضومط- رومية- المتن.

شاكر سلامة 10,30 في مبنى بلدية جعيتا- كسروان.

رمزي بو خالد 10,30 في ثانوية حمانا- بعبدا.

تيودورا بجاني 12,00 في بيت الرجاء الانجيلي المعروف بدير مار لوقا- الكحالة.

البير اندراوس 9,30 صباحا في الكورة - مدرسة البنين الرسمية- كفرعقا.

جوزيف عيد 11,00 في الشوف- سيدة الورود- بيقون.

جوزيف نهرا 7,00 صباحا في جزين- كنيسة مار الياس كفرفالوس.

ميشال دويهي 13,00 في زغرتا- السيدة الشرقي.

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اقتراع عدد من مرشحي ونواب وحلفاء "القوات اللبنانية":

- لائحة "زحلة قضيتنا" ونواب "القوات" في زحلة:

ميشال التنوري منسق "القوات" في زحلة 7,00 صباحا في الكرك.

طوني ابو خاطر 10,30 في تربل.

جوزف صعب المعلوف بعد الظهر في حوش الزراعنة.

شانت جنجنيان 11,00 في الميدان الشرقي- تكميلية زحلة للصبيان.

جورج عقيص 8,30 في رياق.

ميشال فتوش 9,00 في مارمخايل- غرفة التجارة.

قيصر نعيم المعلوف 10,00 في سيدة النجاة.

عامر الصبوري 10,30- 11,00 في حوش الامراء- المدرسة الرسمية- جانب كنيسة مارجرجس.

بوغوص كورديان 14,00 في عنجر.

محمد علي ميتا 14,30- 15,00 في مجدل عنجر.

- في بشري:

ستريدا جعجع الساعة 11,30 قبل الظهر في مدرسة راهبات العائلة المقدسة- بشري.

جوزيف إسحاق الساعة 10,30 قبل الظهر في مدرسة حصرون الرسمية.

ويقترع أنطوان زهرا عند الساعة 10,30 في قلم الاقتراع في صالة مار عبدا في بلدة كفيفان. وفادي سعد الساعة 11,00 في مركز الاقتراع في مدرسة جران الرسمية.



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وفي بشري أيضا يقترع المرشحون: روي عيسى الخوري الساعة 9,30 في مدرسة البنات الرسمية في بشري، وليم جبران طوق الساعة 13,00 بعد الظهر في مدرسة الصبيان الرسمية في بشري، وجورج بطرس الساعة 10,00 في مركز نادي الانعاش الرياضي في بلدة قنات.

"التيار الوطني الحر"

ويقترع عدد من مرشحي "التيار الوطني الحر" وفق الآتي:

بيار رفول من لائحة "لبنان القوي" عند الساعة 8,30 صباحا في قلم حرف مزيارة المدرسة القديمة.

جبران باسيل الساعة 11,30 في متوسطة اسطفان عطية الرسمية المختلطة.

الان عون 10,00 صباحا في قلم المدرسة المهنية قبل كنيسة مار يوسف حارة حريك.

سليم عون 10,00 صباحا في مركز اقتراع مار أنطونيوس- زحلة.

نقولا صحناوي 12,00 ظهرا في مدرسة سلمى الصائغ الرسمية.

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ويقترع كل من:

- ميشال فرعون 11,45 في مدرسة سلمى الصايغ في الأشرفية.

- بطرس حرب 10,30 قبل الظهر في قلم الاقتراع في تنورين الفوقا.

- فؤاد مخزومي 7,30 صباحا في ثانوية فخر الدين- طلعة النويري.

- مرشح حركة "الشعب" ابراهيم الحلبي 10,00 في ابتدائية علي بن أبي طالب- شارع بشارة الخوري.

- بولا يعقوبيان 10,30 في المدرسة المركزية الأرمنية الإنجيلية- المدور- قلم رقم 192- غرفة رقم 5.

- عبد الرحمن البزري 8,30 صباحا في ثانوية مرجان- صيدا.

- مرشح حزب "سبعة" مالك مولوي 10,00 في مدرسة التدريب في ابو سمرا- طرابلس.

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